Aprueba Cabildo devolver compensación económica a los regidores del PRI y PAN

El Cabildo del Ayuntamiento de Puebla aprobó con 16 votos a favor regresar las compensaciones económicas de un poco más de 180 mil pesos a los regidores del PAN y el PRI después de que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) emitiera un resolutivo a favor de los cabildantes a fin de evitar la supresión de las mismas, lo cual generó una fuerte discusión entre los regidores.

El lunes pasado el TEEP ordenó al Ayuntamiento de Puebla devolverles las bonificaciones a los regidores del PRI, Silvia Tanús Osorio y a los del PAN, Enrique Guevara Montiel, Augusta Díaz de Rivera, Carolina Morales García, Luz Rosillo y Jacobo Ordaz, quienes se quejaron ante el órgano porque en el mes de junio el Cabildo ordenó descontarles sus compensaciones para que éstas se utilizaran en un programa de apoyo para artesanos de mercados rodantes.

El síndico municipal, Gonzalo Castillo Pérez, reiteró que el gobierno municipal de Puebla recurrirá a las instancias federales para impugnar el resolutivo del TEEP, por lo que continúan analizando los argumentos que dieron validez a ordenar el retiro de las compensaciones extraordinarias.

“La idea de estudiar correctamente es, precisamente, debatir y combatir los resolutivos de esta sentencia, (…) seremos muy respetuosos de la sentencia del tribunal, pero también defendiendo los derechos de los ciudadanos, porque para eso me ostento como síndico y tengo la obligación de defender a la ciudadanía”, acotó Castillo Pérez.

Los regidores claudistas, representados por Ángel Rivera Ortega, comentaron que dicho punto de acuerdo fue propuesto debido a que el Ayuntamiento tiene que cumplir con el resolutivo del TEEP. Sin embargo, está en contra de la decisión pues dejó en evidencia que algunos miembros del Cabildo siguen aceptando atribuciones del dinero municipal.

Ante ello, el grupo G5 se posicionó a favor de sus homólogos del PRI y PAN, asegurando que el resolutivo quedó como procedente para que los servidores públicos puedan defender sus derechos laborales, por lo que catalogaron a sus compañeros como “cómplices de la corrupción” y “borregos”.

En su participación, la regidora Tanús Osorio aseguró que el TEEP actuó de manera objetiva en su decisión, eliminando la arbitrariedad por la que se conduce el Cabildo con la mayoría de morenistas, por lo que exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla a castigar a todo aquel involucrado.

“Yo desde aquí pido a la Fiscalía que actúe en consecuencia para que pueda meter a la cárcel a la persona que declaró falsamente que el bono no era cuatrimestral y no lo estaban pagando de manera regular a los regidores, porque hasta impuestos pagamos por ese sueldo. Les pido que no mientan, pues todavía de esta acción cometieron falsedad en decir que no era un bono cuatrimestral, cuando es así y que todos recibimos y ya cobraron. Les pido cero a la hipocresía; yo no recibo ‘moches’, si usted síndico lo hace, yo no. Yo recibí bono y que todos lo hemos cobrado. Yo no robo, no le he pedido un solo peso del presupuesto municipal para gastos de representación o personales. Viajo, como y ayudo con mi dinero, no quieren reconocer que se equivocaron y violaron mis garantías”, dijo.

Asimismo, los regidores del PAN votaron a favor pues argumentaron que no confían en que el Ayuntamiento de Puebla maneje este recurso con transparencia, por lo que celebraron que se les regrese esta compensación económica anual.

Aprueban de panzazo Estados Financieros

Sin la presencia de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, los regidores aprobaron los estados financieros de septiembre y el reporte económico del Ayuntamiento al corte del tercer trimestre de 2020, con el voto de calidad del regidor presidente de la Comisión de Gobernación, Iván Camacho Mendoza.

El estado financiero correspondiente al mes de septiembre fue por un monto de 3 mil 490 millones 440 mil 473 pesos y 49 centavos; a su vez, el municipio gastó 3 mil 192 millones 538 mil 123 pesos y 85 centavos; sin embargo, el corte trimestral no fue detallado.