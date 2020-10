Gritan a Claudia “ratera” en junta auxiliar de Chiautla al término de sus informes (VIDEO)

El sábado 18 de octubre visitó San Baltazar Tetela, San Pedro Zacachimalpa y Santo Tomás Chautla, donde en la segunda no fue recibida por el edil auxiliar José Alfredo Jiménez, pues argumentó que no ha recibido apoyos para su comunidad.

La presidenta Municipal, Claudia Rivera Vivanco, entre gritos de “¡eres ratera!” y reproches por parte de los ediles auxiliares, culminó su gira por las 17 juntas auxiliares como parte de su Segundo Informe de Gobierno.

La alcaldesa de Puebla en juntas auxiliares como San Pedro Zacachimalpa, Santo Tomás Chautla,

Ignacio Romero Vargas y San Pablo Xochimehuacan realizó sus eventos en medio de reclamos y gritos por parte de los habitantes, quienes dejaron en evidencia el poco trabajo que el Ayuntamiento de Puebla ha realizado en dichas demarcaciones

El sábado 18 de octubre visitó San Baltazar Tetela, San Pedro Zacachimalpa y Santo Tomás Chautla, donde en la segunda no fue recibida por el edil auxiliar José Alfredo Jiménez, pues argumentó que no ha recibido apoyos para su comunidad.

Le llaman ratera y la alcaldesa enfurece

Mientras que en Santo Tomas Chautla, de acuerdo con videos en poder de CAMBIO, pese a que Rivera Vivanco fue acompañada por sus secretarios, fue interrumpida por un grupo de pobladores que le reclamaron la falta de obras en su demarcación; además de que la llamaron ratera.

Ante ello, Claudia Rivera Vivanco encaró a los ciudadanos pidiendo que el respeto también “venga para acá porque yo he sido respetuosa”. Sin embargo, los gritos de “¡eres una ratera!” continuaron hasta que la edil se sentó con uno de los quejosos para escuchar sus inquietudes.

El presidente auxiliar, Otilio Flores Navarro, comentó que los reclamos se presentaron porque los vecinos de la comunidad han manifestado que fueron abandonados por el gobierno municipal, quien no les ha brindado los servicios públicos correspondientes.

“Nada, puras promesas, la verdad no hemos visto obras, por eso la ciudadanía ya está molesta. La presidenta no se ha comunicado, de todos modos es la población quien lo solicita, piden obras, se inició con una obra, pero no es muy necesaria”, dijo.

El Ayuntamiento de Puebla informó que en estas tres juntas auxiliares se invirtieron 35 millones de pesos para repartir 658 mil 700 litros de agua a las familias y se intervinieron tres mil 662 metros cuadrados de carpeta asfáltica, además de que fueron beneficiados tres mil 722 niñas y niños de estas comunidades con desayunos calientes y fríos.

Reclaman a Rivera Vivanco invitar gente afín a su gobierno

El viernes pasado Claudia Rivera Vivanco visitó las juntas auxiliares La Libertad, San Felipe Hueyotlipan e Ignacio Romero Vargas, en esta última recibió el reclamo por el edil auxiliar, Miguel López Cosca, quien la acuso de sólo invitar a gente cercana a la presidenta municipal, dejando fuera del evento a los ciudadanos para no incomodar su presentación.

“Muchas gracias por estar acá, dentro de la gente hay presencia non grata pero, bueno, comprendo que son de tu equipo, que son tuyos, que tú los apoyaste cuando fueron candidatos y pues ni modo”, dijo.

Ciudadanos de Xochimehuacan provocan que Rivera Vivanco entre por la puerta de atrás

El jueves 15 de octubre la alcaldesa tuvo que entrar por la puerta de atrás al recinto donde daría su informe en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, ya que los habitantes se hicieron de gritos con los trabajadores del Ayuntamiento al serles negado el acceso al evento, por lo que amenazaban con tomar las entradas del inmueble.

Recurso insuficiente, dice edil de La Resurrección

En su segundo día de informe, la presidenta Claudia Rivera Vivanco visitó la zona de La Resurrección donde informó que se invirtieron nueve millones de pesos. Sin embargo, Abraham Alejandro Pérez Pérez, edil auxiliar, dijo que el recurso no fue suficiente ya que carece de servicios públicos como pavimentación y seguridad.

Primeros días de informe entre aplausos y pancartas de apoyo

En juntas auxiliares como con San Baltazar Campeche ante 20 personas, Claudia Rivera Vivanco rindió su informe en donde el edil de dicha demarcación le hizo la barba con pancartas de apoyo a la morenista.

Asimismo, en San Andrés Azumiatla y Santa María Guadalupe fue recibida por menos de 50 personas, entre regidores afines a su gobierno y el secretario de Gobernación municipal, René Sánchez Galindo, y los ediles auxiliares, Raymundo Cordero y María Vargas Flores.