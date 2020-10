Testimonio de abuelito: He tenido que vender dulces en cruceros por cierre de centros nocturnos

"Llevo 10 años trabajando en los centros Nocturnos, yo estoy en los baños dando papel, y con mi puesto de dulces pero ya no tengo dinero y mi familia y yo nos estamos quedando sin nada", mencionó el señor de la tercera edad José quien explicó que a raíz del cierre obligado de este sector por la pandemia, ha tenido que recurrir a vender sus dulces en los cruceros.

Está mañana se llevó a cabo la manifestación que armaron la Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna de Puebla en conjunto con sus empleados para exigir a las autoridades que se les otorgue el permiso de reabrir los más de mil negocios de este sector con todas las medidas de sanidad.

Además, se dio a conocer que por cada establecimiento se emplean a 50 personas lo que da un total de 100 mil familias que se han visto afectadas por la falta de actividades en este gremio tras permanecer 7 meses cerrados.

En entrevista con CAMBIO, el señor José, uno de los afectados por este período de pandemia que labora en los Centros Nocturnos, narró que ya no sabe a que recurrir para ganar dinero, pues explicó que a su edad es difícil que alguien le llegue a dar trabajo por lo que su único sustento era vender dulces, cigarros en los baños de estos establecimientos.

"Vengo acompañado de mi esposa y mi hija, yo llevo trabajando en los baños de los Centros Nocturnos desde hace 10 años, con las propinas que me daban me iba bien pero ya no tengo ese dinero ni el sueldo que me daban porque se cerró el negocio y ahora tengo que ir a vender a los cruceros desde temprano mis dulces pero casi nadie me compra", lamentó don José.