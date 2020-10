Por los que no creen y andan sin cubrebocas no abrirán panteones: Ariza Salvatori (VIDEO)

El secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Gustavo Ariza Salvatori, dijo que debido a que la gente todavía no cree en el Covid-19 y continúa sin utilizar el cubrebocas, el Ayuntamiento de Puebla decidió no reabrir los 42 panteones de la capital para los festejos de día de muertos.

En rueda de prensa, Ariza Salvatori mencionó que los protocolos de sanidad para los panteones emitidos por el gobierno del estado no serán suficientes para prevenir un crecimiento en los contagios en los cementerios, principalmente a las afueras de los inmuebles do de se genera la aglomeración de personas.

El funcionario explicó que esto se debe a que son más de 600 mil personas quienes se darán cita en los inmuebles durante el día de muertos, por lo que el Ayuntamiento busca prevenir los contagios para cerrar el año con cifras reales y alentadoras.

"Los protocolos para una reapertura en este momento no alcanzarán, si vemos un día de quincena en los bancos únicamente donde se llegan a formar 40 a 50 personas y ya se torna difícil, ahora controlar a más de 600 mil personas es imposible, si se pueden hacer muchas cosas, pero la verdad es que la gente sigue pensando que el virus no existe, entonces al tomar estas decisiones lo hacemos precisamente por las personas que creen que el virus no existe, por las que no usan cubrebocas, porque estamos siendo responsables también para la propagación del virus, no queremos que se siga propagando, queremos cerrar el año con cifras reales y alentadoras, por eso se toma esta decisión y los protocolos no serán suficientes para esta cantidad de personas", dijo.

Por su parte el secretario de Gobernación Municipal, René Sánchez Galindo, dio a conocer que se implementaran operativos para inhibir a los comerciantes y ciudadanos fuera de los panteones, con 60 elementos de su dependencia más 60 de Protección Civil y el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana