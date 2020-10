¿Es enserio? Armenta tuvo Covid y se quitó cubrebocas para votar en el dictamen de fideicomisos

Apenas el 8 de octubre el senador Alejandro Armenta dio a conocer que había dado positivo a Covid, prometiendo que estaría en aislamiento y bajo tratamiento médico, mientras avanzaba su trabajo desde su casa.

Sin embargo, la cuarentena, que implica un aislamiento de 14 días y sólo con un diagnóstico negativo se puede concluir el confinamiento, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa) se vio interrumpida para poder pasar el dictamen sobre la desaparición de 109 fideicomisos.

Senador de Morena rompe la cuarentena

Alejandro Armenta también es el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y este cargo no le resta responsabilidad ante la prevención de los contagios de coronavirus.

Como mencionamos, apenas el 8 de octubre el senador dio a conocer que tenía coronavirus y a pesar de las recomendaciones médicas para todos los casos positivos, el senador se saltó el confinamiento, aunque no sirvió de mucho porque de todas maneras el dictamen no pasó al Pleno.

Es decir, además de la Comisión de Hacienda, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda tenía que discutir la desaparición de los fideicomisos pero eso no pasó, ya que una senadora del PT no se presentó a la sesión, no hubo quórum y quedó en pausa este proyecto.

Pero regresemos a lo que pasó con la Comisión de Hacienda: 11 senadores y senadoras tuvieron que moverse a una sede alterna, un hotel ubicado frente a la Alameda Central, para poder votar el dictamen.

Ahí, con al menos 40 personas y sin ventilación, de acuerdo con El Universa, Alejandro Armenta presidió la discusión, portando un cubrebocas KN-95 y de vez en cuando bajando la guardia entre que se lo quitaba y ponía.

Aunque la sesión duró menos de dos horas, El Universal reportó que los senadores y las senadoras no aplicaron la sana distancia, al menos no la recomendada por la SSa.

Ante esta información y las reacciones, hasta el momento el senador Armenta sólo ha hablado acerca de la importancia de que el dictamen aprobado en la Cámara de Diputado siga su curso, suba al Pleno y pueda ser aprobado después de exponer a sus compañeros, compañeras y asistentes a la sesión del 19 de octubre.

Pero va de nuez, su presencia la noche de ayer en la sede alterna no sirvió de mucho, ya que el dictamen ni siquiera se discutió en la otra comisión, la de Estudios Legislativos Segunda.



