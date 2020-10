Claudia mintió al correr a Beatriz Martínez: no hay investigación por actos de corrupción

La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco cayó en otra de sus mentiras al negar ante un juzgado de distrito que haya destituido a Beatriz Martínez Carreño de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad por actos de corrupción y malos manejos, así como que se haya realizado alguna investigación en su contra.

De acuerdo a un informe justificado en poder de CAMBIO firmado el 8 de octubre por Marco Antonio Tlapanco Trujillo, director general de lo jurídico y de lo contencioso de la Sindicatura Municipal, enviado al juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil para esclarecer las acusaciones que le causaron la salida de la dependencia a Martínez Carreño.

En dicho documento la respuesta de la alcaldesa fue rechazar que haya hecho alguna declaración o procedimiento de investigación en contra de Beatriz Martínez por actos de corrupción en Desarrollo Urbano del municipio, pese a que la despidió en una rueda de prensa el pasado 7 de septiembre, asegurando que su salida se realizaba para eliminar malas prácticas y la corrupción:

“Quienes rompen la confianza de la ciudad que ésta les otorga a través de mí y repiten malas prácticas y vicios de las administraciones pasadas privilegiando intereses personales, pierden toda oportunidad de permanencia y deben asumir su responsabilidad (…). Hoy les doy a conocer la remoción de la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad y del director de Medio Ambiente, derivada de un proceso que se funda en denuncias e indagatorias”, mencionó la alcaldesa el 7 de septiembre pasado.

En la respuesta a través del documento ya mencionado, firmado por el director general de lo jurídico y de lo contencioso de la Sindicatura Municipal, Rivera Vivanco rechazó haber dicho lo anterior.

La ex funcionaria mencionó que bajo los argumentos de que fue separada de su cargo ,debería haber una investigación interna para posteriormente llevar a cabo un proceso de sanción y una condena por parte del Órgano de Control del Ayuntamiento, mismo que hasta la fecha no ha existido.

Cabe destacar que tras la salida de Martínez Carreño de Desarrollo Urbano, la dependencia empezó un proceso de investigación, toda vez que la exsecretaria no fue la única cesada bajo la acusación de corrupción, pues también fueron relevados en su cargo Ismael Couto Benítez, ex director de Medio Ambiente, y David Letipichia Castro, anterior director de Desarrollo Urbano, pero hasta hace unos días el contralor José María Sánchez mencionó que no había anomalías.

De acuerdo a fuentes cercanas a CAMBIO, después del triunfo legal, Martínez Carreño acudirá a otras instancias para proceder contra la alcaldesa Claudia Rivera y sus allegados.