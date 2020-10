Primero que tapen los baches y luego ciclopista, así reclaman colonos de San Manuel a Claudia

Vecinos de la Colonia Jardines de San Manuel se quejaron por la instalación de la ciclopista emergente COVID-19, pues acusaron que el Ayuntamiento no fue incluyente para colocar este proyecto, ya que la verdadera problemática en la zona es la falta de pavimentación y bacheo.

Durante un recorrido realizado por CAMBIO se pudo observar el descontento de los colonos y comerciantes del Bulevar Circunvalación, ya que aseguran que debido a que la vialidad se redujo a solo un carril hasta el bulevar Atlixcáyotl, se han presentado tanto accidentes viales como tráfico pesado, pese a que las escuelas cercanas no están en funcionamiento.

“Estoy inconforme, ojalá el gobierno piense un poquito más en el pueblo, porque lo único que hacen es en beneficio de ellos. ¿Por qué no hacen la ciclopista en el camellón? Nos hará un caos, no hay mucho tráfico porque las escuelas no funcionan pero el transporte público no respeta nada”, dijo la señora Elvia Limón.

Dicha vialidad ciclista ha generado la molestia entre los vecinos, ya que del tramo de la 24 Sur al de la 14 Sur, sobre Circunvalación, cuenta con baches y grietas, lo cual de acuerdo a los colonos son problemas que tuvieron que ser reparados antes de que fuese instalada.

“Que se agilicen los temas de relaminado y bacheo, antes de hacer esto (la ciclopista) creemos que tuvo que hacer primero el bacheo, además de que se sincronicen los semáforos, y otra es el transporte público, los vecinos reclaman que no fueron tomados en cuenta”, dijo Mario Ríos, presidente de la colonia Jardines de San Manuel.

CAMBIO evidenció que existen diversos baches sobre la ciclopista, además de que el transporte público perteneciente a las rutas 10 y 29 que circulan por Bulevar Circunvalación no respetan los espacios confinados para el estacionamiento de los vehículos, pues realizan sus paradas sobre éstas.

“El Ayuntamiento jamás pidió consenso, el chavo nos dijo si no están de acuerdo, hagan paro. Para nosotros está mal”, dijo María N, comerciante de la zona.

Presentarán escrito ante el Ayuntamiento para retirarla

El presidente de la colonia mencionó que ante dicha situación, los vecinos acordaron realizar un escrito en el cual se solicitará al Ayuntamiento otorgar una solución ante la falta de pavimentación de la zona, así como en reubicar el transporte público y sincronizar los semáforos a fin de evitar más accidentes, documento que hoy será entregado.

“Se está haciendo un escrito y van a recolectar firmas de las personas de la colonia Jardines de San Manuel para buscar una solución”, mencionó Mario Ríos.

La ciclopista emergente cuenta con un largo de 12.2 kilómetros y conecta la calle 24 Sur hasta el Bulevar Valsequillo sobre el Bulevar Circunvalación, pertenece a las 8 rutas que implementó la Secretaría de Movilidad con un presupuesto de más de 29 millones de pesos.