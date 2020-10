Sin panteones abiertos ni ofrendas: pandemia arruina el Día de Muertos (VIDEO)

El coronavirus provocó que en el municipio de Puebla los festejos del día de muertos se cancelaran, pues el Ayuntamiento de Puebla tomó la decisión de no reabrir los 42 panteones en la capital. Además, se canceló la colocación de ofrendas en espacios públicos y los desfiles propios de las fechas, a fin de evitar la propagación del virus.

Lo anterior fue informado por el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Israel Román Romano; el secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo, y el secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Gustavo Ariza Salvatori.

En su intervención, Román Romano dio a conocer que para este año la capital de Puebla prevé que cerca de 668 mil personas acudan a los 42 inmuebles, por lo que resguardar a las mismas será un reto complicado que pone en peligro la salud de la capital.

Ante ello, Gustavo Ariza Salvatori aseguró que ellos como secretarios, junto con la presidenta Claudia Rivera Vivanco, tomaron la decisión de cancelar la reapertura de los cementerios, pues controlar a más de 600 mil personas resulta casi imposible ya que mucha gente aún continúa creyendo que el COVID-19 no existe.

“Los protocolos para una reapertura en este momento no alcanzarían a ser suficientes por la gran cantidad de personas. Comentábamos los secretarios y la presidenta que lo más difícil no es el control al interior sino al exterior de estos lugares, (…) pero la verdad es que la gente sigue pensando que el virus no existe, entonces al tomar estas decisiones lo hacemos precisamente por las personas que creen que el virus no existe, por las que no usan cubrebocas, porque estamos siendo responsables”, dijo.

Asimismo, el titular de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos comentó que el oficio que envió el Gobierno del Estado, el cual contiene las medidas sanitarias a implementar en caso de que el gobierno municipal decida reabrir los panteones, no es suficiente ante los contagios que se van generando en la capital.

Para finalizar, el secretario de Gobernación Municipal, René Sánchez Galindo, comentó que su dependencia realizará operativos en conjunto con Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana a fin de evitar aglomeraciones fuera de los panteones. Sin embargo, aclaró que no habrá sanciones para quienes sean sorprendidos comercializando en el lugar.

En la capital se ubican 42 panteones, de los cuales 32 se ubican en las 17 juntas auxiliares, siete son privados y dos son el Panteón Municipal y el Panteón de la Piedad, el cual recibe mantenimiento por parte del Gobierno del Estado.

Desfiles y Ofrendas canceladas: Segom

Sánchez Galindo comentó que este 2020 en la capital poblana no será permitido colocar ofrendas en el Centro Histórico ni en parques públicos a fin de evitar que la ciudadanía se aglomere en dichos espacios y provoque un posible rebrote de COVID-19. “Suspendidas también las anuencias para la ocupación de espacios públicos, como es el caso de las ofrendas en el Centro Histórico”, finalizó