¡Adiós patitos del Lago de Chapulco! Acusan que Claudia planea sacrificarlos (VIDEO)

De acuerdo a la declaración de la protectora de animales Laura Alicia a E-Consulta, la administración de la presidenta de Puebla, Claudia Rivera quiere desaparecer a los patitos del Parque Centenario Laguna de Chapulco por una supuesta "alteración" del ecosistema.

Laura Alicia dedica una hora diaria y parte de su salario para comprar comida y alimentar a los 21 patos que viven en la Laguna de Chapulco desde hace dos años, pero ahora teme que puedan recurrir al sacrificio de estas aves para deshacerse de ellas.

A través de un recorrido realizado por E-Consulta, Laura Alicia mostró cómo uno de los vigilantes confirmó que tienen la orden que quien quiera adoptar a los patos se los pueda llevar, sin siquiera cerciorarse de si las personas que se los lleven tengan las condiciones para mantenerlos o solamente se los lleven para comérselos.

La protectora de animales, quien además es docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), dijo estar preocupada pues a la administración del parque no le cuesta nada mantener a las aves ahí ya que ellos no compran el alimento pues así como ella, hay otras personas que se preocupan por llevarles comida a los patos, por lo cual no se le hace justo que se quieran deshacerse de ellos como si fueran cosas.

“Yo tengo dos años viniendo, generalmente diario, para alimentar a los patos silvestres, me dicen que tienen la indicación de que se deshagan de ellos, que se los lleven y que les hagan lo que quieran. Los únicos que pueden estar aquí son los patos migratorios (...) la orden viene desde arriba, de desaparecer a los patos”, explicó Laura Alicia.

Por este motivo se dio a la tarea de buscar al nuevo director de la Laguna de Chapulco, David Moreno, quien le mencionó que es una cuestión ecológica ya que los patos que vienen de otro lado compiten por comida y hábitat, entonces son especies introducidas que no benefician realmente al parque, pero mientras se pueda, van a permitir la permanencia de los patos, sin dar fechas.

David Moreno explicó que van a hacer un plan de manejo en todos los parques de jurisdicción municipal en donde van a inventariar a todos los animales silvestre, pues no existe un registro aún, y depende de una evaluación con especialistas de la BUAP para ver qué opciones hay de reorganizar a las especies.

“Ahorita se va a hacer un plan de manejo en donde van a inventariar todo lo que es silvestre y depende de esa evaluación, podría haber una posibilidad de que se pudieran quedar, pero dependiendo de lo que digan los especialistas(...) Ahorita va a tardar mucho tiempo ya que apenas se está planeando lo de los estudios y tarda como ocho meses ya que ahorita se está planeando, pero quien quiera llevárselos, tienen la orden los vigilantes de que si alguien gusta llevárselos, lo pueden hacer”, aseguró.

Laura Alicia pide a las autoridades no reubicar y mucho menos sacrificar a los patitos, pues ella puede seguir alimentadolos.