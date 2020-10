Director del Imac trata de ocultar nepotismo en contratación del conyunge de Mayte Rivera

El director del Imac, Gerardo Oviedo Aguilar, trató de ocultar el nepotismo que se generó en el Ayuntamiento de Puebla, luego de que Jonathan Sánchez Lara, conyuge de Mayte Rivera Vivanco fue contratado como coordinador a subdirector de Desarrollo y Cultural del IMAC, al asegurar que fue el quien propuso que dicho servidor público ocupará el puesto.

Durante su comparecencia ante la glosa del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Rivera Vivanco, Oviedo Aguilar fue cuestionado por el regidor de Morena, Iván Camacho Méndoza acerca del supuesto nepotismo.

Por lo que el funcionario público explicó que una de sus facultades es decidir que personaje ocupará un puesto en cada dirección, mismo que tendrá que ser avalado por la Junta de Gobierno del IMAC.

Asimismo, aseguró que dentro del IMAC 20 personas decidieron abandonar el puesto ya que no les gustó su manera de laborar

“La plantilla, la potestad que tiene el director del instituto es proponer a los candidatos de diferentes jerarquías para que la Junta de Gobierno tenga la voluntad de verlas y aprobarlas, yo lo que siempre he dicho es que son las capacidades el talento y la funcionalidad que se tienen para acceder a esos puestos de trabajo, en este caso yo tengo diferentes cuestiones de la plantilla, muchas personas estaban en el instituto no coincidían con la propuesta de transformación me dijeron y me renunciaron, están es su derecho, con respecto al nepotismos son las capacidades y yo fui el único que tomo la decisión de proponer a ese personal", dijo