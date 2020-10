Claudia derrotada: remodelación del andador 5 de Mayo está estancada

La alcaldesa aceptó que la obra tendrá un atraso en su ejecución, por lo que no inició la noche de ayer, como lo adelantó Israel Román Romano, titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, aceptó su primera derrota en la obra insignia Mejoramiento de la Imagen Urbana de la calle 5 de Mayo, pues será hasta la próxima semana cuando arranquen los trabajos, ya que al momento no se cuenta con los permisos de impacto ambiental por parte del Gobierno del Estado y requerimientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En entrevista, Rivera Vivanco mencionó que será la empresa M&P Constructores quien realice los trámites para obtener el permiso ambiental, así como los requerimientos que solicite el INAH. También le pidió a la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio, a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad estar al pendiente del manejo de la documentación.

La alcaldesa aceptó que la obra tendrá un atraso en su ejecución, por lo que no inició la noche de ayer como lo adelantó Israel Román Romano, titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.

“Continuamos en la misma dinámica, corresponde hacer lo que marca la normativa, la ley, hacer las solicitudes, (…) los requisitos que incluso son públicos se están cubriendo en su totalidad, me parece que no hay ningún impedimento, incluso le he pedido a la Gerencia del Centro Histórico, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y a la de Infraestructura que estén pendientes. Nosotros vamos a continuar con el proyecto, insisto, para hacer lo que marca la ley”, dijo.

Estas declaraciones se dieron después de que el director de la delegación del INAH del estado de Puebla, Manuel Villarroel Vázquez, informara que hasta el momento el Ayuntamiento de Puebla aún no cuenta con todos los protocolos correspondientes para llevar a cabo la remodelación de las calles del Centro Histórico. Asimismo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta mencionó que el Estado no le ha otorgado los permisos de impacto ambiental al gobierno municipal, toda vez que la empresa M&P Constructores no entregó la documentación correspondiente.

No tengo temor, dijo Rivera Vivanco ante denuncias de Beatriz Martínez Carreño

Por otro lado, Claudia Rivera Vivanco dijo que no tiene temor ante las posibles denuncias que interpondrá la ex secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Beatriz Martínez Carreño, por difamación al momento de destituirla.

La morenista mencionó que la destitución de Martínez Carreño no fue un linchamiento mediático o un asunto personal ya que busca eliminar las malas prácticas en el Ayuntamiento que encabeza.

“Por supuesto que no tenemos ningún temor de seguir combatiendo la corrupción y las malas prácticas. Entiendo que hay grupos y sectores que se resisten a perder sus privilegios, y para eso estamos aquí, porque los ciudadanos respaldan este proyecto”.

El 21 de octubre, CAMBIO documentó que la presidenta municipal negó ante un juez de distrito que haya destituido a Beatriz Martínez bajo el argumento de realizar malas prácticas y actos de corrupción en la dependencia, por lo que iniciaría un proceso legal en su contra.