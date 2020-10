Se caen acusaciones contra Beatriz Carreño: la nueva titular de Desarrollo Urbano no sabe nada (VIDEO)

La encargada de despacho de la secretaría Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Graciela León Matamoros, evadió hablar sobre los actos de corrupción en los cuales está implicada la extitular Beatriz Martínez Carreño, pues señaló que la información se encuentra en poder de la Contraloría municipal, dependencia encargada de dar detalle de las anomalías.

Durante su comparecencia como parte de la glosa del segundo informe de labores de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, la regidora del PAN, Augusta Díaz de Rivera, le solicitó saber el número de permisos irregulares se entregaron en la gestión de Martínez Carreño y el motivo por el cual el Ayuntamiento recibió un certificado ISO por el Sistema de Gestión Antisoborno, cuando la dependencia fue señalada por anomalías.

“Suena increíble que la Secretaría haya obtenido una certificación ISO, ¿quién está mintiendo aquí? ¿La certificación o la alcaldesa que corrió a más de 20 personas? Usted está en una silla para demostrar toda la corrupción que hay”, dijo.

A lo cual, la también gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural respondió que no era facultad de su cargo otorgar la información sobre los actos de corrupción de la dependencia ya que estos estaban dentro de la Contraloría municipal, quien será la encargada de otorgar los pormenores.

“Yo no puedo realizar un pronunciamiento porque no es mi atribución divulgar información de auditorías seguidas por Contraloría a fin de no obstruir y vulnerar dichas actividades. A mí como secretaria no me corresponde juzgar ni investigar, (…) la Secretaría está apoyando en lo que compete, otorgar la información que se nos solicita”, dijo.

León Matamoros tomó el cargo de secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad el pasado 16 de septiembre luego de que Beatriz Martínez Carreño fue destituida del cargo por presuntos actos de corrupción, los cuales a la fecha no han sido evidenciados por la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco.

León Matamoros investigará Doble estructura en nómina

En otro tema, el regidor de Morena, Roberto Elí Esponda, cuestionó a Graciela León Matamoros sobre la existencia de una doble estructura en la nómina de dicha dependencia, luego de que sus homólogos denunciaron una supuesta ‘Red de Moches’ dirigida por el ex alcalde Eduardo Rivera Pérez.

En respuesta, la titular de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad mencionó que al momento no ha detectado dichas acusaciones; sin embargo, aseguró que realizará una revisión exhaustiva de la nómina a fin de detectar alguna anomalía.

Para finalizar, la funcionaria confirmó que a su llegada a la dependencia, cerca de 26 empleados le solicitaron su renuncia ya que no se sentían cómodos con su plan de trabajo, por lo cual la Contraloría municipal ya se encuentra analizando los casos.