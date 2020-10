Padres reprochan a Esteban Moctezuma que bares y estadios abrieron y las escuelas no (VIDEO)

Padres de familia piden al gobierno federal luz verde para que los niños regresen a las aulas con medidas de prevención e inclusive, pues refirieron que los niños con educación en casa no aprenden nada y esto los daña psicológicamente

La empresa televisora TV Azteca se lanzó contra el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, esto pues emitieron un reportaje en donde se critica que aun no hayan abierto las escuelas aun ante la amenaza de un posible rebrote en las diferentes entidades.

En un reportaje presentado en Hechos con Javier Alatorre, padres de familia piden al gobierno federal luz verde para que los niños regresen a las aulas con medidas de prevención e inclusive escalonados, pues refirieron que los niños con la educación en casa no aprenden nada y esto los daña psicológicamente.

En este sentido condenan que se hayan dado permiso de abrir otro tipo de lugares como centros comerciales, bares, cines, estadios y no las escuelas públicas para que los niños de todo el país puedan seguir formándose, aun cuando la amenaza del COVID es latente en Puebla y en el país.

Por ello refieren que los jóvenes estudiantes no tienen los necesario en la educación en casa para aprender, pues no hay retroalimentación e inclusive, los alumnos no aprendan prácticamente nada, es por ello que ya pide se reabran las aulas y haya clases presenciales con algunas medidas de restricción.