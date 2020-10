Monseñor Lorenzini se despide de fieles poblanos previo a toma de protesta como obispo en Ciudad Obregón

Felipe Lorenzini, obispo auxiliar de Puebla, se despidió este día de los fieles poblanos en lo que fue su última misa, toda vez que tomará posesión como obispo de la diócesis de Ciudad Obregón el próximo 14 de noviembre.

Esta mañana el ahora ex obispo auxiliar de la arquidiócesis de Puebla, Felipe Lorenzini se despidió de los fieles poblanos con la petición al señor de tener piedad sobre el reciente repunte de casos de contagio por coronavirus.

A su vez, pidió misericordia y se solidarizó con los reos, migrantes, personas de sectores vulnerables y los enfermos, quienes han padecido en demasía en esta pandemia.

La misa significó la última de Lorenzini en la catedral de Puebla, toda vez que tomará posesión el próximo 14 de noviembre de su nuevo cargo, el cual será como obispo de la diócesis de Ciudad Obregón, Sonora.

Cabe resaltar que Lorenzini fue nombrado por el Papa Francisco en el medio oficial del Vaticano y su arribo será para sustituir al obispo Felipe Padilla Cardona, quien por motivos de edad, se retiró.

"El amor es un acto libre de la voluntad, yo quiero amar a esta persona, no porque se lo merezca; el amor no busca condiciones, no busca retribuciones". Mons. Felipe Pozos Lorenzini. pic.twitter.com/QC0TB1JYgK