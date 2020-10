Regidores del G5 piden a Claudia denunciar casos de nepotismo en el Ayuntamiento

Al asegurar que existen perfiles panistas laborando en la administración encabezada por Claudia Rivera Vivanco, los regidores del G5 le pidieron a la presidenta Municipal denunciar los casos de nepotismo que se han presentado dentro del gobierno municipal.

En rueda de prensa, la regidora de Morena Marta Ornelas Guerrero fue quien señaló que esto se presentó dentro del IMAC y no sólo en el instituto de la Juventud.

"Efectivamente se le preguntó, lo aceptó que hubiera pero si que se había contratado a esa persona, esos caso en la 4T no se deben dar pido que recapacite el IMAC, todos tenemos la capacidad de ese puesto, pero por lo menos que tengas experiencia, la presidenta dice que hay malas prácticas, pues no ha denunciado esas prácticas de nepotismo no las estas denunciando.