Adiós a la bolardiza de Acle, Covián no ha colocado ninguno

El secretario de Movilidad, Eduardo Covián Carrizales, terminó con el negocio de la ‘bolardiza’ que dejó Alejandra Rubio Acle, el funcionario aseguró que no se ha instalado ningún bolardo y no hay planes para el año siguiente. Sin embargo, mencionó que la dependencia tiene 249 de reserva en caso de que sea necesario cambiar alguno que esté dañado.

En entrevista posterior a la comparecencia de la dependencia, Covián Carrizales mencionó que no es autoridad para determinar si hubo corrupción durante la administración de la ex titular de la dependencia, Alejandra Rubio Acle, pero aseguró que la ‘bolardiza’ realizada durante su gestión tuvo un costo de 2 millones de pesos y no de 16 millones como se informó en enero pasado.

Al ser cuestionado por los supuestos casos de corrupción por los que habría sido destituida Rubio Acle, el ahora secretario de Movilidad mencionó que la dependencia se encuentra siendo auditada, también mencionó que él no es la autoridad correspondiente para dar a conocer si estas acusaciones son ciertas o no.

“Desde marzo para acá no hemos instalado bolardos, esto es parte del proceso del año pasado, se han gastado 2 millones de pesos, es información que se dio desde el año pasado. Este año sólo hemos estado gastando en presupuesto participativo y ciclovías emergentes (…). Yo no soy Contraloría Municipal para determinar si hubo o no alguna acción como la que refirió (corrupción), la Contraloría tiene la revisión” mencionó.

Alejandra Rubio Acle fue destituida en febrero pasado luego de ser acusada de corrupción por la colocación de bolardos por la ciudad, sin embargo, fiel al estilo de la administración claudista, estas acusaciones quedaron sólo en eso, ya que hasta el momento no se ha dado a conocer si la auditoria a la dependencia encontró tales hechos.

Con lo anterior también se gestó la traición de Eduardo Covián al grupo de regidores del entonces G7, pues abandonó el puesto de cabildante para convertirse en el secretario de Movilidad y así poder defender la ‘bolardiza’ que había impulsado desde el Cabildo.

El pasado 29 de enero CAMBIO documentó que los mil 42 bolardos colocados en diferentes puntos de la ciudad se instalaron mediante ocho contratos, los cuales sumaron un costo de 16 millones 227 mil 324 pesos con 44 centavos y no sólo los dos que aseguró Covián Carrizales.

El gasto de estos más de 16 millones de pesos fue dividido en tres partes: 4.3 millones en la adquisición de los postes, 1.3 millones en el estudio de movilidad para su colocación, estudio que algunos regidores señalaron que presentaba opacidad respecto a la empresa contratada para realizarlo, así como 10 .5 millones en la instalación de los bolardos.