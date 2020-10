Empresarios desmienten a Román Romano: sólo mostró diapositivas de remodelación del Centro

El presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, y Marco Antonio Prósperi Calderón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), desmintieron al secretario de Infraestructura, Israel Román Romano, al decir que todavía no se les ha entregado el proyecto ejecutivo de las obras en el Corredor 5 de Mayo: “El hecho de que nos hayan mostrado unas diapositivas y el calendario no quiere decir que sea eso el proyecto ejecutivo”, señalaron.

En entrevista con CAMBIO, los empresarios lamentaron que el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos haya mentido en el informe de comparecencias de su dependencia el pasado jueves respecto a la entrega del proyecto ejecutivo del Corredor 5 de Mayo, además de que revelaron que no han sostenido una reunión para estas obras y por ende tampoco con M&P Constructores, la empresa responsable de estas mejoras.

“Nos enseñaron unas diapositivas”

José Juan Ayala Vázquez reveló a CAMBIO que hasta la fecha no han tenido en mano el documento del proyecto ejecutivo del Corredor 5 de Mayo, por lo que hizo un llamado a Israel Román Romano y a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco a dejar de decir mentiras con el fin de hacer quedar mal a los diferentes líderes de los sectores empresariales.

“Eso es una mentira, yo estuve en la reunión con la Canirac, Canaco, Hoteles y otros. Que nos hayan mostrado, y ni siquiera por adelantado, el calendario de actividades para la remodelación no significa que eso sea el proyecto ejecutivo, que no digan cosas que no son ciertas. En pocas palabras, que no digan mentiras”, lamentó el empresario.

“No conocemos el proyecto ejecutivo, estamos igual que como los regidores, es la realidad, y si alguien con tal de saldar su comparecencia, su presentación nos toma a nosotros como parte de, pues está haciendo mal su trabajo porque no se conducen con la verdad. es molesto ver cómo dicen mentiras y nos hacen quedar mal a los empresarios”, reprochó Ayala Vázquez.

“Ni el proyecto ejecutivo de obras, ni tenemos una fecha para la reunión con la empresa constructora”: Canaco

En el mismo sentido, Prósperi Calderón mencionó en entrevista con CAMBIO que además de no tener el proyecto ejecutivo, tampoco han tenido una reunión con la empresa responsable de las obras de mejora del Corredor 5 de Mayo, por lo que pidió que el Ayuntamiento de Puebla los haga partícipes en estas obras.

“Desgraciadamente hay un discurso por parte del Municipio, de quien lo encabeza, de que hablamos unas cosas y en medios dicen otras. Nunca nos han mostrado el proyecto ejecutivo, pedimos ser partícipes para saber cómo van los permisos, sólo hicimos acuerdos de que se empezará el proyecto al revés pero, bueno, igual se dijo que se tendrían mesas de trabajo y no nos hemos sentado con el secretario de Infraestructura ni la constructora”, finalizó Marco Antonio Prósperi.