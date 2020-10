No corresponde al Ayuntamiento regular o empadronar a sexoservidoras: Segom

El secretario de Gobernación Municipal, Rene Sánchez Galindo, comentó que el Ayuntamiento de Puebla no tiene la facultad de regular ni empadronar a las sexoservidoras.

En entrevista, el funcionario mencionó que esto se debe ya que la Segom no tiene la facultad para determinar si alguna persona se encuentra ofreciendo servicios sexuales.

Asimismo negó que su dependencia haya recibido quejas sobre si el sexo servicio se extendió por el primer cuadro de la ciudad.

"La secretaría de Gobernación no tiene facultad para empadronar ni regular, ni nada por el estilo, no tenemos queja, es que no somos competentes para determinar si alguien está ofreciendo o trabajando servicio sexuales", dijo