Gerente del Centro reconoce que faltan firmas de colonos para obtener permiso de obras en la 5 de Mayo

La gerente del Centro Histórico Graciela León aceptó que le faltan firmas de los dueños de las viviendas a restaurar para obtener permiso del INAH, sin embargo, señaló que espera que al término de la presente semana estén completas, aunque de no conseguirlas solo no se pintarían dichas viviendas, pero no retrasaría el proyecto, ya que es una medida para transparentar la obra.

En entrevista posterior a su comparecencia, León Matamoros mencionó que hasta el momento han conseguido 34 de las 59 firmas requeridas por los inmuebles a restaurar que solicitó el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

En cuanto a las licencias tramitadas por el Ayuntamiento, dio a conocer que son dos, la primera que es la que ya está autorizada corresponde a la obra de remodelación, mientras que la otra es la de restauración de fachadas, la cual está en proceso.

En cuanto a la licencia de obra señaló que el INAH la otorgó desde el pasado 19 de agosto, mientras que espera conseguir las firmas a más tardar esta semana, pero en caso de que los posibles beneficiarios no firmen, simplemente se omitirá esta vivienda de restauración.