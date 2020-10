Gobierno de Claudia dice que hoteleros pidieron la remodelación de la 5 de Mayo

La secretaria de Desarrollo Económico, Carmen Mireya Calderón González, ventiló que quien solicitó la obra de remodelación de la imagen urbana de la calle 5 de Mayo fue la Asociación de Hoteles y Moteles de Puebla y no fue una ocurrencia de la presidenta Claudia Rivera Vivanco.

En entrevista posterior a su comparecencia ante los regidores, Mireya Calderón comentó que dicho proyecto fue presentado en una primera instancia ante la Secretaría de Turismo, misma que lo expuso a la presidenta Claudia Rivera Vivanco, quien lo avaló para que la obra se volviera una realidad.

“Fue la Asociación de Hoteles y Moteles quien con ánimo de contribuir al desarrollo económico local, en su momento propuso la rehabilitación y mejoramiento del Corredor 5 de Mayo como una actividad para atraer turistas y con ello poder contar con una derrama económica, (…) se le presentó a diversos empresarios, lo presentaron con la alcaldesa y durante este periodo se pudo conformar”, dijo.

Por ello, la titular de la Sedeco aseguró que tras la planeación se determinó que este proyecto aumentará entre un 20 y 30 por ciento el comercio en la zona, además de que atraerá la circulación de cinco mil turistas, posibilitando la activación económica.

PAN y G5 se lanzan en contra de Calderón González

Los regidores del PAN y del G5 se fueron en contra de la secretaria de Desarrollo Económico, Carmen Mireya Calderón González, al mencionar que la Sedeco no tomó en cuenta las recomendaciones de los regidores para generar los apoyos económicos para comerciantes ante la pandemia COVID-19.

Durante la comparecencia de Calderón González, los regidores de Morena, José Luis González Acosta y Marta Ornelas, así como los del PAN, Enrique Guevara Montiel y Carolina Morales García, criticaron la labor de la funcionaria al asegurar que no contaba con experiencia laboral en cuanto al desarrollo económico de una ciudad.

Los regidores que pertenecen a la comisión de Desarrollo Económico informaron que desde febrero que Carmen Mireya Calderón tomó la dependencia jamás ha realizado mesas de trabajo para desarrollar la economía en el municipio.

“Antes quisiera decirle que me hubiera gustado mucho ser testigo de todo lo que está haciendo, porque nunca nos han llamado, no sé qué trabajo tienen, sólo la he visto de pasada y se le pediría que dejen la grilla, trabajemos por la ciudadanía”, dijo Ornelas Guerrero.

Y es que la titular de la Sedeco dio a conocer que en 2020 el Ayuntamiento de Puebla sólo generó 556 empleos debido a la pandemia, mientras que en el año pasado se otorgaron 859 de los mil 415 generados.

Apoyos COVID-19, un fracaso

En cuanto a la pandemia, la funcionaria detalló que al momento se han entregado 130 apoyos económicos de 10 mil pesos para los comerciantes que se ubican dentro del Centro Histórico, y restan 350 por otorgar; mientras que para los comerciantes de la periferia sólo se han dado 357.

Programa Mi Tiendita 3.0 cancelado

En tanto a los programas realizados por Eduardo Peniche García, ex secretario de Desarrollo Económico, Mireya Calderón aseguró que el Yo Compro Poblano continúa en activo, mientras que Mi Tiendita 3.0 fue clausurado ya que no estaba dentro del plan de trabajo 2020; sin embargo, en entrevista posterior justificó que dicho proyecto se detuvo porque el presupuesto para ejercerlo se utilizó para los beneficios de comerciantes en la pandemia COVID-19.

“El programa se va a fortalecer, porque el objetivo es que los pequeños comercios puedan competir con cadenas comerciales, con una tableta digital y un lector es francamente insuficiente, por ello se les brindará mayores elementos y desde el mes de noviembre se detuvo”, dijo.

Ante dicha información, la regidora del PAN, Carolina Morales García, reclamó a la funcionaria la opacidad con la que genera los programas, además de tomar decisiones que corresponden a la comisión.

“Te comprometiste a que nos ibas a reunir para platicar y saber qué pasaría con todos los programas que había trabajado el anterior secretario, en este caso Mi Tiendita y el Yo Compro Poblano, el cual nos presentas que ya se clausuró, preguntarte por qué no tomas en serio esta comisión”, agregó.

El regidor de Morena, José Luis González Acosta, pidió a la secretaria y a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco tomar en cuenta las recomendaciones de todos los regidores y no solamente la de los miembros del Cabildo afines a la presidenta.

"No debes excluir porque la restructuración económica requiere del trabajo de todos, no nos excluyas de las actividades económicas ya que cámaras empresariales se han dirigido con esta comisión", dijo.