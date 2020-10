INAH exige aval de todos los propietarios en la 5 de Mayo para emitir permisos (VIDEO)

La gerente del Centro Histórico, Graciela León Matamoros, se enredó al tratar de explicar que el Ayuntamiento todavía no cuenta con las firmas de los vecinos cuyas fachadas serán pintadas durante la rehabilitación del corredor 5 de Mayo, pues señaló que no son necesarias y culpó al secretario de Infraestructura, Israel Román Romano, de no haber transparentado el proyecto ejecutivo, pues era su responsabilidad y no de ella.

Durante la comparecencia de la dependencia, León Matamoros detalló que al ser un proyecto especial, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) pidió dos licencias: la primera es para poder realizar la obra, la cual fue otorgada desde el 19 de agosto; sin embargo la otra, para realizar la remodelación de las fachadas, se encuentra en trámite, pues apenas cuentan con 37 de las 59 firmas necesarias para conseguirla.

Asimismo, aseguró que esperan recolectar las 22 firmas faltantes en lo que resta de la presente semana y en caso de no hacerlo, minimizó el no conseguir las mismas, ya que aseguró que el INAH no pararía la obra pues bastaría con no pintar las fachadas de las personas que no quisieron certificar el documento.

“Contamos con la licencia del INAH para la obra, se dio el 19 de agosto, este incluye el preproyecto que generamos, una es la licencia de obras y otra es la licencia de fachadas, en la licencia de fachadas esta la planimetría y por ocasión especial, supongo que por la atención a este proyecto, se pidió la firma de los dueños de que se pinte la fachada. Ya llevamos 37 de 59 firmas” refirió.

Cabe destacar que durante la comparecencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano, de la cual también es titular León Matamoros, aseguró que las firmas que necesitaba el Ayuntamiento eran para otro proyecto; sin embargo, el secretario de Infraestructura aceptó que estas rúbricas eran para recibir el aval del INAH para restaurar las fachadas del Centro Histórico.

Román Romano era el encargado de entregar el proyecto ejecutivo

Además, León Matamoros mencionó que a la dependencia que encabeza no le tocaba entregar el proyecto ejecutivo, toda vez que realizó el preproyecto para que se pudiera licitar la obra y lo realizaron desde la Gerencia del Centro Histórico porque era necesario supervisar que cumpliera con la normativa de la zona de monumentos.

“Lo que realizamos fue el preproyecto, es decir, sin el trabajo que hicimos con todas las dependencias, no se podía haber llevado a licitación porque necesitamos que cumpla con la normativa; (…) lo que vimos fueron planos de fachada, levantamiento de las calles, mobiliario y memoria descriptiva, porque sin esto no podríamos pasar al proyecto ejecutivo que ya no está en nuestras manos, un proyecto requiere de cosas que la gerencia no puede contener”, señaló.

En días pasados, durante la comparecencia de la Secretaría de Infraestructura, el titular Israel Román Romano omitió informar sobre el proyecto ejecutivo de la remodelación del Corredor 5 de Mayo bajo el argumento de que constaba de seis carpetas, además de más de 400 conceptos.