Niega Barbosa persecución política tras denuncia de ASE a JJ

El Gobernador Miguel Barbosa Huerta refirió que nadie debe sorprenderse de las denuncias de la ASE, pues aclaró que no se trata de una persecución política sino de un proceso de justicia para que actores como José Juan Espinosa respondan por sus corruptelas cuando fue edil de San Pedro Cholula como marca la ley.

En conferencia de prensa el titular del ejecutivo comentó que la Auditoria Superior del Estado lleva a cabo labores permanentes, de las cuales si se detectas documentos falsos, operaciones simuladas y otros delitos tienen obligación de denunciarlo apegándose a la ley y no por una persecución política.

En este sentido precisó que bajo la administración actual no se utilizan las instituciones como será, además de que descartó o que el ejecutivo ordene se lleven a cabo estos proceso, debido a que son parte de las atribuciones de ese órgano en específico.

Ante esto precisó que los que dicen que es una persecución son quienes violaron la ley y pensaron que nunca se conocería lo que habían hecho mientras estuvieron en el ejercicio del poder, además de que se escudan bajo las figuras de fuero.

Esto en referencia a los comentarios del diputado José Juan Espinosa sobre la denuncia que interpuso la ASE por desvío de recursos cuando fue edil de San Pedro Cholula, por lo cual el mandatario acotó no se trata de una persecución sino de hacer que se cumpla la ley.

“No se sorprendan que la ASE presente denuncias, la auditoria lleva a cabo labores permanentes si en ellas encuentra documentos falsos, operaciones simuladas y delitos tiene obligación de denunciar, todo piensan que es político, no es así, no hay persecución política en contra de nadie, no hay utilización de las instituciones, los que lo dicen son los que violaron la ley, y que pensaban que nunca se iba a conocer lo que habían hecho eso es lo que los dicen”, dijo.