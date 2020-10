Transporte sardinas: Pasajeros se olvidan del virus y atascan RUTA línea 2 (VIDEO)

La semana pasada se habló de un rebrote de Covid, y es que la vacuna que nos librará de esta enfermedad aún no es autorizada. Sin embargo las autoridades, han buscado los focos de mayor infección y entre ellos se encuentra el transporte público, pues es donde no existe sana distancia, no se garantiza el uso de gel antibacterial ni cubrebocas.

Por lo tanto se han autorizado operativos en los que autoridades verificarán que en las unidades se respeten las medidas sanitarias, entre las cuales se encuentra viajar en transporte público únicamente al 50% de su capacidad y todos usaran cubrebocas

Hay evidencia de un video que muestra que mientras se realizan operativos a unidades de transporte público, la línea 2 de RUTA Puebla va a todo lo que da y un poquito más, naturalmente sin mantener la sana distancia.

Muchas personas en respuesta al video criticaron el hecho de que sin pandemia el transporte público ya era caótico y hacian falta unidades para tanta gente, cuestionan como el Gobierno comprende que las unidades alcanzarán con capacidad de 50 por ciento.