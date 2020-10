¡Ya es costumbre! Pasajeros atascan Ruta línea 1; van como sardinas

La semana pasada se habló de un rebrote de Covid, y es que la vacuna que nos librará de esta enfermedad aún no es autorizada. Sin embargo las autoridades, han buscado los focos de mayor infección y entre ellos se encuentra el transporte público, pues es donde no existe sana distancia, no se garantiza el uso de gel antibacterial, ni cubrebocas.

Supuestamente se han autorizado operativos en los que autoridades verificarán que en las unidades se respeten las medidas sanitarias, entre las cuales se encuentra viajar en transporte público únicamente al 50% de su capacidad y todos usaran cubrebocas; sin embargo este mañana el Ruta 1, iba lleno.

A través de un video en redes sociales se observa cómo la gente está sin guardar la sana distancia y el autobús del Ruta va con sobre cupo.