Es probable que los ejecutados fueron traídos de Tlaxcala a Puebla: Barbosa

"Lo más probable es que los ejecutados los hayan venido a tirar de Tlaxcala a Puebla", así lo comentó el gobernador Miguel Barbosa Huerta con respecto a las cuatro personas ejecutadas y encontradas en el antiguo camino a Covadonga.

En conferencia de prensa el mandatario de la entidad poblana, Miguel Barbosa Huerta indicó respecto a los cuerpos ejecutados que se encontraron esta mañana en el antiguo camino a Covadonga rumbo a Tlaxacala, que no hay una narcomanta como parte de los actos delictivos, únicamente los cuerpos se encontraban embolsados en plástico.

"No hay narcomanta, no hay nada de eso, aunque se ha dicho repentinamente durante las mañanas, no tenemos información de su sexo, estaban emplayados en plástico y demás", comentó.

A su vez, destacó que los cuerpos y la investigación ya están en manos de la Fiscalía General del estado de Puebla, por lo que darán información en el transcurso del día; sin embargo, reveló que los asesinatos se pudieron producir en Tlaxcala y únicamente los delincuentes optaron por tirar los cuerpos en Puebla.

La mañana de este miércoles, vecinos de la zona que caminaban por el camino antiguo a Covadonga rumbo a Tlaxcala, se percataron que había cuatro cuerpos encobijados en unos terrenos de milpa, los cuales tenían un presunto narcomensaje en un pedazo de cartón.

"Ya están en manos de la fiscalía durante el día sabremos más datos, fueron encontrados a dos kilómetros con el límite de Tlaxcala, es muy probable que los hayan venido a tirar de Tlaxcala a Puebla pero lo informaremos en su momento", concluyó.