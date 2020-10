Por irresponsables, Francisco Lobato propone sancionar a los poblanos que no usen cubrebocas  

El presidente de la Red Mexicana de Franquicias (RMF), Francisco Lobato Galindo con el fin de evitar un rebrote en la entidad, propuso que las autoridades amonesten a los poblanos que no usen o en su caso que no porten de manera correcta el cubrebocas, pues mencionó que a 7 meses de la pandemia muchos poblanos siguen sin entender el uso de dicho insumo.

Fue por medio de una rueda de prensa virtual que Lobato Galindo anunció esta propuesta debido a la irresponsabilidad de los poblanos que no usan este insumo además de que muchos están saliendo a las calles sin portar el cubrebocas o en su caso, que no es utilizado de manera correcta al no cubrir las áreas respiratorias.

"No todos los poblanos han sido responsables, ya pasaron 7 meses y muchos no entienden, se debería sancionar, insistimos en endurecer las medidas de prevención, que las autoridades puedan regalar mascarillas, googles, caretas, sería buena idea para las personas que no tengan recursos", señaló Francisco Lobato Galindo.

De igual forma espera que ante la amenaza de un rebrote se desplieguen operativos por parte de Protección Civil del gobierno estatal y municipal con el fin de observar el uso de este insumo y multar a quien de manera irresponsable no lo use o no lo porte correctamente. Pese a ello, respeta las decisiones del gobernador Miguel Barbosa Huerta en no aplicar sanciones por lo que, como segunda opción propuso que Protección Civil pueda regalar cubrebocas en las calles de Puebla.

"Deben de protegerse, de sufrir un contagio, me llama la atención que sólo se proponga el uso de cubrebocas pero también se debería en Puebla poner el ejemplo de promover el uso de caretas, googles o lentes para disminuir el riesgo de contagios, la mejor inversión además de adquirir insumos o equipos para hospital es un esfuerzo extraordinario para que se regalarán cubrebocas", mencionó Lobato Galindo.

A su vez comentó que se debe regular el uso de transporte público ya que, son uno de los mayores vectores de contagio, por lo que señaló que los 3 niveles de gobierno deberían de invertir en acciones de prevención.

Felicitó a comercios y grandes pequeñas por respetar y ser estrictos en adoptar medidas e incluso exceder los protocolos de sanidad con el fin de garantizar la salud de los trabajadores y clientes.