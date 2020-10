Síndico confirma que Claudia no despidió a Manrique por corrupción

Castillo Pérez Mencionó que un juez federal determinó que por el momento no procede el amparo que promovió la exfuncionaria; sin embargo, esta resolución no es definitiva, pues apenas es el fallo de la sentencia de interlocutoria

El síndico municipal Gonzalo Castillo Pérez confirmó que la destitución de Beatriz Martínez Carreño de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad fue por decisión de la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco y no por supuestos actos de corrupción y malas prácticas al frente de la dependencia.

En entrevista, Castillo Pérez Mencionó que un juez federal determinó que por el momento no procede el amparo que promovió la ex funcionaria, sin embargo, esta resolución no es definitiva, pues apenas es el fallo de la sentencia de interlocutoria.

Asimismo, el funcionario municipal detalló que la remoción del cargo se dio apegándose al Artículo 91, fracción LVII de la Ley Orgánica Municipal, en la que refiere que el presidente municipal tiene las facultades para designar o autorizar los movimientos de los empleados de base de acuerdo a las necesidades de la administración y no por presuntos actos de corrupción, como se manejó en conferencia de prensa.

“Se concluye que no son ciertos los actos que reclama y menos que en él se le hayan impuesto sanciones como la remoción de su cargo y su inhabilitación; además, su remoción se derivó de la decisión de la presidencia municipal de destituirla conforme al artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal”, dicta el último párrafo antes del resolutivo del juez federal.

En este sentido, el síndico mencionó que esta primera resolución se dio porque Martínez Carreño presentó su renuncia tras enterarse de su destitución a través de la conferencia de prensa del pasado 7 de septiembre, en la que se anunció públicamente su destitución de la dependencia.

En días pasados, CAMBIO documentó que el Ayuntamiento presidido por Claudia Rivera se echó para atrás ante el juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil al asegurar que nunca se llamó corrupta a la ex secretaria y tampoco denunció malas prácticas, por lo que no hay una investigación en su contra.

A pesar que en la rueda de prensa ya referida, Rivera Vivanco mencionó que “quienes rompen la confianza de la ciudad que ésta les otorga a través de mí y repiten malas prácticas y vicios de las administraciones pasadas, privilegiando intereses personales, pierden toda oportunidad de permanencia y deben asumir su responsabilidad (…). Hoy les doy a conocer la remoción de la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad derivada de un proceso que se funda en denuncias e indagatorias”.

Lo anterior, luego de que la ex funcionaria solicitará pruebas contundentes de los actos que se le atribuían, pues dichas acusaciones sólo lastimaban y ensuciaban su prestigio, además de aprovechar esta ocasión para aclarar que adquirió un penthouse en una lujosa zona de la ciudad a través de un crédito bancario.