Este es Marco, el novio de Nicool, dueño de dos locales en la Central de Abastos (VIDEO)

Marco Ramos el novio de Nicool Escandón Montejo, con quien viajó a Acapulco presuntamente para festejar su cumpleaños, es dueño de dos locales en la Central de Abastos de la capital poblana, lugar en donde fue reportada como desaparecida por su familia.

De acuerdo a redes sociales al momento de la desaparición de Nicool acusaron a Marcos Ramos de habérsela llevado a la fuerza, ya que la joven fue vista por última vez el 28 de octubre a las 6:45 horas aproximadamente, entre la Herradura Grande y Herradura chica, frente a la pollería "Puro Santo Bachoco", en la Central de Abastos, en donde presuntamente Marcos tiene dos locales.

Tras haber sido reportada como desaparecida, la ficha de búsqueda se viralizó, la joven de 18 años de edad público un video en donde mostraba que iba hacia Acapulco con su novio Marcos.

“Este video es para demostrar, ¡Que no estoy obligada, no estoy amenazada!, me siento muy bien, estoy muy bien y voy en camino con mi novio, que sinceramente no se espanta porque sabía que me había ido. Entonces toda la información es falsa”, dijo.

Después de dicho video, a través de los medios de comunicación, los padres de la joven exigieron que se comunicara con ellos, pues mencionaron que el fiscal Gilberto Higuera Bernal les informó que estaba bien y que se había ido por voluntad propia de su casa.

“No son las formas, porque si tuviste valor de irte de esa forma, a hurtadillas, de tu hogar, hubieras tenido el valor de decirnos que estabas bien, que estabas viva”, dijo el padre entre lágrimas.