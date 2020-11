¡Impresionante! Burger King pide a consumidores comprar en McDonald's

Desde hace varios meses que la pandemia ha dejado a mucha gente sin empleo y una terrible crisis económica hasta para las empresa con más solidez. Tal es el caso de Burger King, que lanzó un comunicado en el que pide comprar en McDonald's para ayudar a la compañía a salir a flote.

El tuit se hizo viral rápidamente por tratarse de la competencia directa de Burger King, pues no olvidemos que estas son las dos cadenas de hamburguesas de comida rápida más famosas del mundo.

Y, aunque Burger King recalcó que pedir una Whopper siempre será la mejor opción, encargar un Big Mac tampoco está nada mal. Esto, "porque los restaurantes están echando a muchos empleados a la calle y en este momento necesitan del apoyo de los consumidores. Así que, si quieren ayudar, empiecen por hacer pedidos de comida a domicilio", explicaron.

Así pidieron comprar en establecimientos como Pizza Hut, Subway, KFC, Domino's Pizza, Five Guys, Greggs, Taco Bell, Papa John's y McDonald's, además de todos aquellos restaurantes de comida independientes que se habrán olvidado de mencionar.

Por este motivo, muchos usuarios reaccionaron publicando imágenes de enemigos dándose la mano en señal de paz, cosa que sólo consiguió el coronavirus. Y es que las restricciones ordenadas por las autoridades de Reino Unido están afectando a pequeños y grandes empresarios que piden solidaridad a las familias.

Las cifras diarias de casos a nivel global por la pandemia de coronavirus han alcanzado nuevos récords de manera constante. De acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins, el Covid-19 registró durante la jornada de ayer domingo 1 de noviembre, un nuevo pico de contagios en un lapso de 24 horas, ya que los cortes de cifras de las autoridades sanitarias a nivel internacional indicaron que se acumularon 892 mil 033 casos.

