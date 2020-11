Emiliano de 3 añitos pide ayuda para costear tratamiento para tumor en el ojo

"Si está en tus manos y no lastima tu economía, suplico tu ayuda", de esta manera es como el pequeño Emiliano de apenas 3 años pidió el apoyo de todos los poblanos a través de redes sociales para comprarle un boleto de la rifa que sus papás están organizando con el fin, de poder costear su tratamiento ya que tiene un tumor maligno en la órbita de su ojito derecho.

A través de redes sociales, los papás del bebé Emiliano pidieron a todos los poblanos que se tocarán el corazón y pudieran comprarle uno de sus boletos con motivo de una rifa que están organizando para costear su tratamiento, ya que el pequeño padece de rabdomiosarcoma embrionario anaplásico que es un tumor maligno en su ojito derecho.

El costo de este cachito tiene un valor de 200 pesos y la rifa será realizada el próximo 31 de diciembre en punto de las 13:00 horas donde el premio será un auto Seat Córdoba 2006 con quemacocos, todo pagado y con su factura original.

La vida del pequeño Emiliano se complicó hace un año tras serle detectado este tumor en su ojo, sin embargo, ahora por la pandemia su familia no puede costear los tratamientos con el fin de erradicar con su enfermedad.

"Muchas personas me dicen que soy muy valiente y que soy un guerrero, pero te tengo que confesar que me duele mucho mi tratamiento. Sin embargo mis ganas de vivir son mas grandes y mi fé en las personas también y es por eso que hoy quiero pedir un poco de tu ayuda para poder pagar el tratamiento que necesito, tengo un tumor maligno en la orbita del ojo derecho llamado rabdomiosarcoma embrionario anaplásico, y mi meta es poder contar con ese tratamiento que me ayudará a tener un futuro y mejorar mi calidad de vida", mencionó en sus redes.

Por último, si usted desea comprarle un boleto lo puede contactar por medio de, la página de facebook "En apoyo a Emiliano" o por el número 22 14 41 82 82