Claudia afectó comercio en el Centro, reprocha G5

Las medidas preventivas tomadas por el Ayuntamiento para evitar aglomeraciones durante el puente de Día de Muertos fueron una ocurrencia sin un fundamento y sin resultados, además de que pasaron a frenar la reactivación económica esperada por el comercio formal en el primer cuadro de la ciudad, aseguraron los regidores del grupo G5.

Mientras que los cabildantes de la fracción del PAN desmintieron al secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo, quien aseguró que disminuyó un 50 por ciento la movilidad en la ciudad con las medidas implementadas por el Ayuntamiento y lo atribuyeron a que los poblanos se están haciendo más conscientes de la situación que se vive ante la alerta de rebrote.

En entrevista para CAMBIO, la regidora del G5, Marta Ornelas Guerrero, aseguró que a pesar de que se clausuren las calles del Centro Histórico los transeúntes encontrarán la forma de llegar a este punto de la ciudad, pues mencionó que cerrar el primer cuadro de la ciudad es una ocurrencia, ya que fiel al estilo de la administración claudista, no hubo un estudio que demostrara que esta medida sí evitaría que los poblanos transitaran por estas calles.

Asimismo, señaló que los enfrentamientos ocurridos en las juntas auxiliares como Santa María Xonacatepec sólo denotan la falta de planeación del gobierno municipal para realizar las acciones, pues también pasaron a afectar al comercio establecido, mismo que esperaba un repunte en sus ventas y no lo tuvo porque las calles estuvieron cerradas.

“Es una pena que esté cerrado el Centro, finalmente los peatones van a llegar, pero las ventas están bajando, no hemos dado tiempo de que los establecimientos se puedan medio reactivar, (…) se está comprobando que con estas acciones no se está cumpliendo con el objetivo. Yo pediría que todas las acciones a ejecutar fueran basadas en un análisis, algo técnico y que no sea a base de ocurrencias”, refirió.

Al no haber comercio la gente dejó de acudir a los panteones: Guevara

En tanto, el coordinador de regidores del PAN, Enrique Guevara Montiel, mencionó que al haber cerrado las vialidades colindantes con el Zócalo, hizo que en esta zona disminuyera la afluencia de personas; sin embargo, solo ocasionó que los peatones tomaran otras rutas para llegar a su destino, como lo fue el corredor 5 de Mayo.

Asimismo, reconoció que apegarse al decreto del gobierno estatal y no abrir los panteones fue una buena decisión por parte del Ayuntamiento, ya que esto evitó que hubiera vendedores en los cementerios y esto también favoreció a que los poblanos evitaran salir de sus casas hacia estos puntos.

“Al cerrar las calles del Zócalo, peatonalmente hablando, por eso reduces la movilidad, no lo veo como un logro de Segom, porque también sábado y domingo vimos la 5 de Mayo llena de ambulantes (…) Hay que decirlo, los poblanos entendimos que literalmente estamos corriendo un riesgo de rebrote como está sucediendo en Europa y este fin de semana la gente optó por no salir hacia los panteones”, refirió.