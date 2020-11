Urge Claudia Rivera al Congreso despenalizar el aborto

Tras la aprobación del matrimonio igualitario Claudia Rivera Vivanco, presidente municipal, urgió que el Congreso del Estado legalice la despenalización del aborto.

En entrevista, Rivera Vivanco comentó que esto se debe a que el Congreso del Estado cuenta con diversas propuestas

"Ayer escuché algunas de las participaciones, de diputadas principalmente, y me parecen muy contundentes, yo no vería porqué tuvieran que aplazarlo más. Me parece que si ya se dio un momento importante, un parteaguas para hacerlo, creo que es momento para todos aquellos puntos que habían quedado en el tintero", dijo .