Claudia pide al Congreso Local legalizar el aborto en Puebla

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, pidió al Congreso del Estado legalizar el aborto tras la aprobación del matrimonio igualitario, pues aseguró que con dicha acción evitará que se discriminen a las mujeres que recurren a esta medida.

En entrevista, Rivera Vivanco mencionó que despenalizar el aborto es un tema que diversos grupos sociales han solicitado al Poder Legislativo, quien lo mantiene en el “tintero”.

Ante ello, la alcaldesa urgió a que el Congreso del Estado lo incluya en su agenda legislativa para determinar la legalización antes de que finalice su periodo, toda vez que ya fue aprobado el matrimonio igualitario.

“Ayer escuché algunas de las participaciones, de diputadas principalmente, y me parecen muy contundentes, yo no vería por qué tuvieran que aplazarlo más. Me parece que si ya se dio un momento importante, un parteaguas para hacerlo, creo que es momento para todos aquellos puntos que habían quedado en el tintero", dijo.