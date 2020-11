Gustavo Ariza: Sin cubrebocas y sin toma de temperatura, no habrá acceso a los comercios

Persona que no use cubrebocas, no quiera tomarse la temperatura y no se limpie los pies, no podrá entrar a los comercios durante la pandemia por el Covid-19, dijo el secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Gustavo Ariza Salvatori.

En entrevista con informativo 102.1, el funcionario mencionó que durante el Buen Fin se realizarán operativos con 60 personas para verificar que los comercios respeten las medidas sanitarias y la gente no se aglomere.

Asimismo, comentó que es recomendable que los niños y personas mayores eviten salir, a fin de evitar ser contagiados, además de que señaló que los empresarios tienen la certeza de no dejar pasar a quien no quiera tomar las medidas necesarias.

"Los empresarios están tomando medidas sanitarias, la gente no podrá entrar quien no lleve cubrebocas, ni se quiera limpiar los pies, ni tomar la temperatura, también sin aglomeraciones precisamente para evitar la propagación del virus, deberán ir de una o dos personas, la recomendación es que (niños y adultos mayores) no vayan", dijo