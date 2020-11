Notaría de Marín sigue sin funcionar, pero aún no le quitan la patente, reconoce Barbosa

La Notaría 53 a nombre del ex gobernador Mario Marín Torres no se encuentra activa, aunque a un año de su desaparición, el Gobierno de Puebla aún no ha llevado a cabo el retiro de la patente, así lo señaló el mandatario Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa el titular el ejecutivo de manera breve comentó que la notaria del ex gobernador poblano no sigue funcionando ya que se tiene interpuesto un procedimiento legal contra este luego de que se fugara tras la orden de aprehensión en su contra por el caso Lydia Cacho.

En este sentido acotó que está suspendida en el término que proceda por parte de la Consejería Jurídica de Puebla, esto a un año de que se anunció el retiro de la patente del ex mandatario priista, sin embargo cumplido este periodo no se ha realizado la revocación correspondiente.

“No ya no está activa, no me da para saber cada detalle, se que tiene un procedimiento legal interpuesto, pero está suspendida el término que proceda pero no funciona la notaria del ex gobernador Mario Marín Torres”, dijo.