Beatriz Martínez demanda a Claudia por daño a la dignidad

La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco enfrenta otra denuncia en su contra, esta vez por daño a la dignidad, misma que interpuso la ex secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Beatriz Martínez Carreño, quien asegura que el Ayuntamiento de Puebla dañó su imagen al momento de destituirla de su cargo.

En entrevista para CAMBIO, la ex funcionaria municipal detalló que presentó una nueva demanda en contra de la presidenta municipal con la finalidad de evidenciar las mentiras que se dijeron en su contra durante la conferencia de prensa del pasado 7 de septiembre, en la que afirmaron que su salida se dio por supuestos casos de corrupción y malos manejos al frente de la dependencia.



“La segunda demanda ya va por daño a mi dignidad que tiene que ver con el Artículo Primero Constitucional. El tema es que yo tenía una historia previa a entrar al gobierno, entonces si googleas mi nombre después del 7 de septiembre, se me relaciona con cuestiones de corrupción por las declaraciones que da la presidenta, eso daña mi imagen pública y ahí hay un daño a la dignidad y mi carrera”, refirió.



Defensa de Martínez Carreño desistió de la primera demanda

En cuanto al proceso legal que ha llevado a cabo Martínez Carreño, la primera denuncia que interpuso fue porque la alcaldesa hizo públicos los actos de corrupción que supuestamente realizaba al frente de la dependencia.

Posteriormente, el Ayuntamiento negó estas acusaciones ante el juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil a través de un informe justificado en poder de CAMBIO firmado el 8 de octubre por Marco Antonio Tlapanco Trujillo, director general de lo jurídico y de lo contencioso de la Sindicatura municipal.

Acto seguido, la ex funcionaria solicitó una serie de copias certificadas a la Contraloría municipal de las pruebas que demuestren las investigaciones en su contra por los actos de corrupción, así como los procedimientos previos a su destitución y la resolución que derivó en la remoción de su cargo, mismos que fueron negados ya que no existían dichas evidencias, de acuerdo con el oficio CM-1807/2020, firmado por el titular de la dependencia José María Sánchez Carmona.

Por lo que al negar la existencia de las pruebas ya referidas, la defensa de Martínez Carreño, encabezada por Ernesto Ramírez López, desistió de la primera denuncia para interponer la que es por daño a la integridad de la demandante.

Cabe destacar que el pasado 29 de octubre, el síndico municipal Gonzalo Castillo Pérez dio a conocer que el amparo promovido por Martínez Carreño no procedía, sin embargo, esta resolución no es definitiva, pues apenas es el fallo de la sentencia de interlocutoria, aunque también confirmó que la destitución había sido por decisión de Claudia Rivera y no por supuesta corrupción.