Estaba programada para cesárea y médicos del IMSS dejaron seguir el parto natural: Gloria Oropeza

Gloria Oropeza, mamá del pequeño Dante, denunció que a pesar de haber sido atendida el mismo día en que se internó, los médicos del IMSS "La Margarita" hicieron su parto de manera natural pese a tener programada una cesárea, situación que sumado a la atención tardía causó la muerte clínica de su bebé quien llegó con vida a la unidad médica.

En entrevista con Oro Noticias Gloria Oropeza narró su calvario del 31 de agosto cuando dio a luz a su pequeño Dante. La madre indicó que tras ser rechazada por el hospital Betania se trasladó al hospital "La Margarita" y en punto de las 8:30 horas comenzó con el sufrimiento fetal, mismo al que no se dieron cuenta los doctores y que complicó su labor de parto.

"Yo llegué al Betania el 31 de agosto a las 6:15 de la mañana, me tuvieron por un lapso de dos horas, me realizaron la prueba y cuando yo salí de ahí, no salí en bata, me permitieron cambiarme, salimos del Betania con mi pareja y con nuestros propios medios, llegué caminando a la margarita, llegué al cuarto para las 7, aproximadamente 8:30 de la mañana yo ya estaba con el monitoreo de mi pequeño, a partir de esa hora en el archivo clínico empiezan las indicaciones de los médicos", comentó.

"Ahí comenzó el sufrimiento fetal de mi pequeño Dante cuando no lograron darse cuenta de eso, yo se que para ellos cuando una mujer embarazada comienza con las contracciones piensas que no va a pasar nada y si pasa, cuando pedimos ayuda porque el dolor es diferente y más fuerte es porque si está pasando algo, mi hijo nació el 31 de agosto a las 11:19 am" añadió.

Oropeza denunció que los doctores sabían que en su historial ya contaba con una cesárea por el nacimiento de su hija de cinco años, por lo que se tenían programada una sesión similar para el nacimiento de Dante; sin embargo, dejaron transcurrir el parto de manera natural; además aseguró que su hijo llegó con vida al nosocomio pero nació prácticamente muerto debido a la atención tardía.

"Ellos dentro del expediente ya sabían que contaba con una cesárea previa con mi pequeña hija de cinco años; es decir que yo ya contaba con una sesión y dejaron seguir el parto de manera natural cuando yo ya estaba programada para la cesárea, la segunda es que mi hijo llegó con vida y nació muerto", declaró.

Para finalizar, sentenció que luchará para hacerle justicia a su pequeño Dante ante las autoridades correspondientes; además pidió oraciones para que su hijo ya no sufra.

"Le debo la justicia a mi hijo y voy a luchar para que así sea, es lo único que pido para mi pequeño y que no siga sufriendo, que podamos seguir adelante, creo en dios de que todo pasa por algo no entiendo el porqué lo trato de aceptar pero eso no me va afectar en la lucha por conseguir esa justicia", finalizó.

El pequeño Dante nació con hipoxia neonatal, situación que lo mantiene entubado y con pronóstico reservado de vida.