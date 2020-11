Sánchez Galindo niega solapar a líderes ambulantes: “Ya hasta los denunciamos”

comerciantes de Fuerza 2000 y 11 de Marzo, pues aseguró que 2019 se denunció a Federico López, alías ‘El Fede’, y a Martín Juárez, respectivamente ante la Fiscalía General del Estado.

A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación Municipal dio a conocer que se ha actuado en contra de ambos líderes de ambulantes, bajo la presunción de cometer supuestos actos delictivos.

En este sentido se refirió que desde el Ayuntamiento se interpusieron las denuncias correspondientes en el 2019 ante la Fiscalía General del Estado, por hechos con apariencia de delito en contra del Ayuntamiento y sus servidores públicos. La primera denuncia se presentó contra El Fede el pasado 19 de abril de 2019 y se presentó otra denuncia contra Martín Juárez el pasado 30 de agosto de 2020.

Aunque este día arranca el Buen Fin, el Ayuntamiento de Puebla aún no decide si retirará a los ambulantes, pues los integrantes de la Iniciativa Privada y del Consejo de Comerciantes comentaron que desconocen las acciones que se realizarán del 9 al 20 de noviembre en contra del comercio sobre la vía pública.

José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, informó que el Ayuntamiento de Puebla no tomó en cuenta a los negocios del primer cuadro de la ciudad, quienes solicitaron el reordenamiento de ambulantaje para el Buen Fin, ya que fueron excluidos en las reuniones que sostuvo el gobierno municipal con la Iniciativa Privada.

En entrevista con CAMBIO, Ayala Vázquez detalló que algunos sectores económicos y su gremio sostuvieron una reunión con el Ayuntamiento de Puebla el pasado 30 de octubre, donde le hicieron saber a la Secretaría de Desarrollo Económico su inquietud por fortalecer la seguridad y el retiro del ambulantaje, por lo que se acordó una nueva mesa de trabajo que se realizó el martes pasado.

Sin embargo, el líder de comerciantes dio a conocer que bajo el argumento de la Sana Distancia, dicha dependencia sólo citó a ciertos miembros de la Iniciativa Privada, quienes hasta el momento desconocen las acciones que tomará el Ayuntamiento durante el evento económico que iniciará hoy y culminará el próximo 20 de noviembre.

“Lamentablemente nosotros no tuvimos la semana pasada esta reunión del martes, no fuimos convocados, hemos escuchado lo que informa la Secretaría de Gobernación y entendemos que harán un operativo, pero no sabemos realmente si nos apoyarán o no permitiendo la instalación”, dijo.