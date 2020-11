Gobierno de Claudia gastó 28 millones para promover salud en escuelas, pero no hay clases

El gobierno municipal gastó más de 28 millones de pesos para realizar estrategias para fomentar la salud en las instituciones escolares, lo que generó el enfado de los regidores del PAN y del PRI ya que consideraron que al estar en pandemia este fue un gasto innecesario

En la sesión de la Comisión de Patrimonio y Hacienda, donde el Tesorero municipal, Armando Morales Aparicio, informó que en el mes de octubre se entregó una ampliación presupuestal de 92 millones 252 mil pesos, dinero que se repartió entre la Secretaría de Gobernación, Bienestar, Infraestructura y Servicios Públicos; así como en Desarrollo Económico, Movilidad y Comunicación Social.

Destaca que la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos recibió 40 millones de pesos para realizar mantenimiento vial menor, y la Secretaría de Bienestar destinó 28 millones a la atención de 15 solicitudes de apoyo para útiles escolares y material didáctico, generando dos etapas de la estrategia para fomentar la salud en las escuelas y entrega de kits de salud.

Ante ello, los regidores Silvia Tanús Osorio, de la fracción del PRI, y Jacobo Ordaz Moreno se inconformaron, pues señalaron que destinar más de 28 millones para temas educativos en estos momentos no es factible, pues las instituciones se encuentran cerradas por la pandemia.

“La verdad se me hace una falta de respeto para la ciudadanía, a nosotros nos corresponde vigilar y que se actué con sensibilidad, lo que yo veo en todas es que se están refiriendo a la acción escolar cuando las escuelas están cerradas. ¿A dónde van destinados esos millones si no hay escuelas? Estamos en pandemia, estos 28 millones se me hacen un insulto en este momento”, dijo.