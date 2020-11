Teresa Moctezuma expresa su alegría al recibir su casa del programa Hacer Vivienda, hacer futuro

La señora María Teresa Moctezuma expresó que sintió alegría cuando le dijo el gobernador en un "Martes Ciudadano" en Casa Aguayo que no le daría material para construir su casita sino, que le otorgaría su inmueble concretado.

"Sentí bien bonito cuando me dijeron que me iban a construir mi casa" así describió su sentir doña María Teresa Moctezuma, la primera poblana en salir beneficiada con el programa "Hacer Vivienda, hacer futuro", pues por más de 15 años solicitó el apoyo de gobiernos anteriores para que le otorgarán material de construcción y ahora, fue el gobierno de Miguel Barbosa Huerta quien le otorgó una vivienda.

Con información de Oro Noticias, la señora María Teresa Moctezuma expresó que sintió alegría cuando le dijo el gobernador en un "Martes Ciudadano" en Casa Aguayo que no le daría material para construir su casita en un predio ubicado en San Andrés Azumiatla sino, le otorgaría su inmueble concretado.

"Yo fui y le pedí material pero me dijo que no que me haría mi casa, sentí bien bonito, estoy muy agradecida con el gobernador, con la Secretaria y con su gabinete, gracias a él tengo mi casita", mencionó doña María Teresa.

La entrega de este patrimonio fue por parte de José Antonio López Ruiz, subsecretario de Vivienda de la Secretaría de Bienestar, quien mencionó que doña María Teresa fue una de los próximos 870 poblanos beneficiados del gobierno de Miguel Barbosa Huerta, pues, este programa apoyará a los poblanos en situación vulnerable.

Ahora doña María Teresa vivirá en su nuevo patrimonio con sus dos hijas y dos nietos, pues dicha vivienda constará de 50 metros cuadrados, sala-comedor, cocina, área de lavado, dos recámaras completas y un baño.