Leobardo Rodríguez asegura que pese a la baja de ingresos en 2021 no habrá recorte de personal (VIDEO)

A pesar de que el gobierno municipal en el 2021 tendrá una baja en los ingresos del 13 por ciento, el Ayuntamiento de Puebla descartó realizar recortes de personal, informó el secretario de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez.

En entrevista, el funcionario comentó que su dependencia se encuentra realizando economías en el gasto de operación, lo cual servirá para poder contar con suficiencia presupuesta para el capítulo mil.

Por ello, descartó reducir la planilla del Ayuntamiento de Puebla, aunque puede que no existan nuevas contrataciones.

"Efectivamente el presupuesto del próximo año prevé reducciones, la primera cosa que se revisa es el gasto corriente, vamos a buscar generar economías en el gasto de operación, la Secretaría de Administración sigue presentando ahorros con la intención de no pegarle al capítulo mil, la presidenta no nos ha pedido revisar esa parte y tenemos la posibilidad de mantener la planilla laboral que tenemos, pese al recorte que se viene tenemos finanzas municipales que nos permiten no prever recortes", dijo