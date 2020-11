Acusan licitación amañada del gobierno de Claudia en la compra de celulares para SSC

La empresa ABD Systems SA de CV denunció que la licitación para la adquisición de 434 dispositivos de mano inteligente ya está pactada con la empresa PSV Sistemas SA de CV, toda vez que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, la secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), Lourdes Rosales Martínez, y el coordinador ejecutivo de Presidencia, Andrés García Viveros, por ‘dedazo’ buscan beneficiar al dueño de la compañía, Anwar Salomón Briseño.

De acuerdo con los representantes de la empresa ABD Systems, el gobierno municipal, en afán de beneficiar a empresas elegidas por ‘palomeo’, descalificó de manera injusta a empresas participantes en licitaciones a las que fueron invitadas cuando menos tres personas.

En entrevista con el abogado de la compañía ya mencionada, Arturo Jiménez informó que la empresa participó junto con PSV Sistemas SA de CV y Nao Proyectos SA de CV para proveer 434 dispositivos de mano inteligente o radios a través de la licitación CMA-SSC-LP-302/2020.

Detalló que el gobierno municipal solicitó dichos aparatos originales, nuevos, con auriculares y chips, además de cumplir con certificado de distribuidor autorizado por la compañía Motorola.

Sin embargo, aseguró que durante el proceso de las propuestas técnicas y otorgamiento de equipos, PSV Sistemas SA de CV incumple con entregar chips y auriculares y sólo cuenta con el distribuidor autorizado, mientras que ABD Systems SA de CV cumple con todo lo solicitado.



“Confiados en que ganaría la empresa de Anwar Salomón Briseño, PSV sistemas SA de CV, entregaron una propuesta técnica colmada de errores. En la entrega de sus muestras físicas no proporcionaron ni los chips ni los manos libres que se solicitaban en las bases de la licitación”, dijo.



No obstante, la dirección de Adjudicaciones a cargo de Enrique Gómez Haro, bajo el pretexto de que la empresa ABD Systems no cumple con la acreditación de distribuidor autorizado de Motorola México, declaró desierta la licitación, ya que ambas compañías no cumplían con los requerimientos, pese a que ABD es distribuidor de Motorola en Estados Unidos.

Por lo que el Ayuntamiento decidió lanzar un nuevo concurso, el cual adelantó que será nombrado desierto para que de manera directa se adjudique a PSV Sistemas, la empresa elegida por Andrés Viveros, Claudia Rivera Vivanco y Lourdes Rosales Martínez.

ABD Systems interpone recurso de inconformidad

Ante lo sucedido, la empresa ABD Systems interpuso un recurso de inconformidad ante la Contraloría municipal con número de oficio CM-SREP-1975/2020, que ya está en poder de CAMBIO, mismo que fue aceptado por Pamela Galindo Jiménez, subcontralora de responsabilidad y evolución patrimonial, a fin de que se les permita participar en el segundo proceso para comprobar que cumplen los requerimientos luego de que las propuestas sean revisadas.



“La reposición del acto reclamado, para efecto de que se realice nuevamente la evaluación de las propuestas técnicas y con ello, el acto de comunicación de evaluación técnica y apertura de propuestas económicas, en presencia del Órgano Interno de Control”, menciona.



Anwar Salomón Briseño y sus empresas: Contrasys y PSV Sistemas, las favoritas de Rivera Vivanco

De acuerdo con ABD Systems, Anwar Salomón Briseño es el dueño de empresas Right Source Business Solutions, Contrasys y PSV Sistemas. Las últimas dos laboraron con el ex alcalde Luis Banck Serrato para dotar de cableado de voz y datos a la Contraloría municipal.

De acuerdo con información de la Plataforma de Transparencia Nacional (PTN), el Ayuntamiento de Puebla encabezado por Claudia Rivera Vivanco ha otorgado contratos a dichas empresas por la cantidad de poco más de 19 millones de pesos, donde Contrasys ha recibido un monto por 13 millones de pesos entre servicio de licenciamiento y de mantenimiento para CCTV en unidades del transporte público, así como un sistema de reconocimiento de matrículas.

En cuanto a la empresa PSV Sistemas, ha desembolsado cuatro millones 251 mil 908 pesos en contratos que firmó en el año 2019 y 2020 para mantenimiento correctivo en 448 puntos de monitoreo, en los contratos LP-546/2019/2DA y LP-046-2020.

En tanto, para la empresa Right Source Business Solutions, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) otorgó un contrato para hacerse cargo de las ventanas ciudadanas; sin embargo, no le entregó la requisición técnica al área de adjudicaciones para publicar la convocatoria.

Además, dentro de la PTN se encuentra un contrato por el licenciamiento para la grabación en la nube de mil 500 cámaras, servicio que fue contratado en marzo del año pasado; sin embargo, la página no cuenta con mayor información, pues el Ayuntamiento de Puebla arroja a una ventana con el lema “Sitio en Mantenimiento”.