Claudia abre pleito: acusa a barbosismo de poner trabas a su obra de la 5 de Mayo

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco acusó al Gobierno del Estado de poner trabas para otorgar los permisos de medio ambiente necesarios para emprender las obras del corredor 5 de Mayo, pues aseguró que le están pidiendo al Ayuntamiento documentación que en otras obras no se había pedido.

En entrevista, Rivera Vivanco mencionó que desconoce por qué a la administración que encabeza se le están pidiendo nuevos requerimientos para solicitar los mismos permisos, señalando que pueden ser parte de un trato discriminativo por parte del Gobierno del Estado.

Asimismo, mencionó que aunque le pongan estas trabas, su administración hasta el momento ha cumplido con todo lo que le solicitan, asegurando que tienen todo lo necesario para realizar la remodelación de la vialidad, pues de lo contrario no podrían haber realizado el proceso de licitación.

“Tenemos el cumplimiento, como hemos mencionado, de lo que marca la ley, no podemos diseñar o iniciar un proceso si no tenemos los requisitos necesarios, ha sido completamente atípico, nos han hecho solicitudes de documentos y requisitos que no se pedían, pero aún con ello cumplimos en todo momento (…) desconozco porqué se está pidiendo, lo que sí es que no se puede hacer un trato discriminativo”, mencionó.