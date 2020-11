Regidores del PAN condicionan voto a favor del anteproyecto de Ley de Ingresos 2021

El regidor del PAN aseguró que esto se debe a que los regidores solicitaron eliminar dichos conceptos debido a que afectaban a la ciudadanía, por lo que consideraron que de tomar en cuenta sus propuestas, será una Ley integral y no de parche.

Los regidores del PAN informaron que votarán a favor del anteproyecto de la Ley de Ingresos 2021 siempre y cuando el Cabildo apruebe la reserva que presentarán, misma que menciona que se eliminan cerca de 40 rubros como lo es la licencia de funcionamiento de barberías, dulcerías y boliches con la venta de alcohol.

“Nosotros estamos proponiendo una reserva si no la reserva no es aceptada literalmente estaríamos votando en contra, si no las aceptan es porque estarían pensando en Puebla y los poblanos y quitando toda esta parte de nuevos cobros que se estaban realizando al final de cuentas la estaríamos votando a favor, se elimina toda la parte de las licencias de ventas de bebidas alcohólicas a las dulcerías, barberías, la parte de todo lo que viene siendo de boliches, al final de cuentas son 40 rubros”, dijo.

Fuentes cercanas a CAMBIO dieron a conocer que a fin de aprobarl la Ley de Ingresos 2021, los cinco regidores del PAN solicitaron realizar algunos ajustes de tarifas en licencia de funcionamiento, como las barberías con la venta de alcohol, entre otros.