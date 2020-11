Leo Paisano presenta segundo amparo por orden de aprehensión en su contra

El ex edil de San Pedro Cholula, Leoncio Paisano presentó un segundo amparo el pasado 6 de noviembre, ahora en el Tercer Juzgado de Distrito en Materia Penal del estado de Puebla.

El ex presidente municipal de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, presentó un segundo amparo y ahora en contra de una orden de aprehensión y captura después de haberle negado el acceso a su carpeta de investigación el día de ayer.

Según el expediente 886/2020, el ex presidente municipal buscará ampararse contra cualquier orden de aprehensión y captura, después de habersele negado la solicitud de revisión de su carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado.

Ante anomalías en la solicitud del ex presidente municipal, se le solicitó que en un plazo de cinco días hábiles deba esclarece respecto a que autoridad señala en su amparo ya que la Dirección General de la Agencia Estatal de Investigación no procede a emitir dichas órdenes, en caso de que no pueda esclarecerlo en el plazo estipulado el procedimiento quedará inválido.