Segom amenaza con denunciar a ambulantes de narcotráfico por instalarse en el Buen Fin

Vendedores ambulantes que se colocan en el Centro Histórico alertaron que la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom) los ha amagado de acusarlos de narcomenudistas por no cumplir su palabra e instalarse durante el Buen Fin.

En entrevista con CAMBIO, los ambulantes admitieron que su asentamiento sobre la vía pública provocó que Segom los amenazara con retirarlos, por lo que hicieron caso omiso y desde que inició la presente semana se encuentra laborando con normalidad.

“Una vez que nos pusimos nos dijeron que no podíamos instalarnos, querían una semana más, pero por eso nos metimos casi a fuerza, porque eso decía el acuerdo; hasta ahorita están que nos van a quitar, nosotros que nos piden no acercarnos tanto a la calle 5 de Mayo para que no estorbemos”, dijo.

En un recorrido realizado por CAMBIO se pudo observar que entre las 9:00 y 11:00 horas los ambulantes iniciaron con su colocación desde la calle 6 Oriente-Poniente en la esquina de la calle 5 de Mayo a la 16 Poniente, luego de que finalizó el acuerdo que tuvieron con el Ayuntamiento, el cual estipuló que en los primeros siete días del Buen Fin no se iban a instalar.

“Se hizo de lunes a lunes, se cumplió cuando empezamos a salir nos acusan de romper los convenios y eso no es cierto, el gobierno incumple, nos meten cosas que no, teníamos convenio de salir a las cinco de la tarde en adelante, pero nos quieren quitar una hora a las seis de la tarde, no, nos dan una solución real, solo nos dicen cumples esto y esto y si no, nos acusan de narcomenudistas”, comentó.