Oficial: Claudia no tiene permisos ambientales para obras del CH (VIDEO)

El Ayuntamiento de Claudia Rivera Vivanco y la empresa MP Constructores tendrán que frenar de nuevo las obras del Corredor 5 de Mayo, ya que ninguno ha cumplido con los requisitos para tramitar el permiso de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, así lo informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo comentó que inicialmente se había entregado a la dependencia estatal una carpeta de documentos para el tema de la intervención del Centro Histórico; sin embargo, faltaban anexos por entregar para que se diera el aval para comenzar con la obra.

Es por ello que la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot) solicitó los documentos faltantes para integrar el expediente y así entregar el permiso a la empresa MP Constructores SA de CV, pues de acuerdo con la Ley Federal, al ser una obra de una extensión superior a mil 500 metros cuadrados requieren una autorización por el tema del impacto ambiental.

Por ello, el mandatario estatal precisó que a casi dos meses de que la Smadsot planteó este requisito, ni el gobierno capitalino ni la empresa M&P han entregado la documentación correspondiente, por lo que no se ha avanzado en el tema, situación que aplazará nuevamente la obra.

“Hasta el día de hoy ni la empresa ni el Ayuntamiento han dado cumplimiento a los requerimientos que dio Medio Ambiente, hasta hoy no hay ningún paso adelante, no se ha satisfecho por parte de los interesados los documentos para el otorgamiento del permiso, no hay tal“, dijo.