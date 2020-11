Claudia quiere cancelar corridas de toros por populismo: Integrantes a favor de la Tauromaquia

Integrantes a favor de la Tauromaquia se lanzaron contra la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco al decir que únicamente quiere cancelar las corridas de Toros por populismo, pues afirmaron que solo está utilizando este tema para ganar simpatizantes rumbo a las elecciones del 2021 "Las encuestas se le están yendo de las manos, ahorita lo que está buscando es el reflector, es una, alcaldesa nefasta".

Fue el pasado 13 de noviembre que en Sesión de Cabildo la presidenta municipal lanzó una propuesta para eliminar las corridas de Toros en Puebla, además de que entregó un documento a las comisiones para que sus regidores analizarán el oficio, luego de que la edil recibiera varios pronunciamientos de grupos activistas y animalistas para erradicar con los espectáculos Taurinos en la Angelópolis.

Por ello, fue este día que la alcaldesa se lavó las manos y su Ayuntamiento organizó el foro "Espectáculos Taurinos en el municipio" en donde estuvieron presentes a favor de las corridas Enrique Núñez Quiroz, conferencista en defensa de la fiesta brava y el empresario taurino José Saborit. También, en contra de la Tauromaquia estuvieron presentes el activista Antonio Franyuti y la doctora en medicina veterinaria Adriana Cossio Bayúgar.

En dicho foro ambas partes estuvieron exponiendo cada uno sus puntos tanto a favor como en contra de la Tauromaquia durante 22 minutos por persona, mismo que sólo fue un intercambio de puntos e ideales sobre la corrida de Toros y lo que éstas le provocan a los animales.

Una vez concluido esta actividad por parte del Ayuntamiento, directivos de la Plaza de Toros y el grupo Formafición de Toros se lanzaron en contra de la presidenta Rivera Vivanco, al decir que debería enfocarse en atender temas de salud, bacheo, inseguridad que erradicar con la Tauromaquia, además de que las corridas de toros no se han realizado por casi 9 meses debido a la pandemia.

"La alcaldesa está pasando por alto la historia taurina que data desde la fundación de Puebla, es una alcaldesa nefasta, tiene acusaciones de corrupción, hay inseguridad, ambulantes pero parece que le interesa más darle de comer al populismo que atender las necesidades reales de la población, casonas abandonadas, todo grafiteado", dijo Carlos Espinal de Formafición Toros.

También, el Crítico taurino y aficionado Luis Miguel Martínez, señaló que la presidenta únicamente está buscando reflectores para la reelección a alcalde municipal, además de que reveló que por la pandemia no se realizaron 10 corridas de Toros, provocando que se quedaran en vilo 800 empleos directos e indirectos

"La alcaldesa no tuvo un proyecto alternativo para recuperar esas fuentes de empleo que se perdieron, el estar en empatia con el ecosistema se necesita de compromiso, no hay nadie que esté de lado de las personas que perdieron su empleo, no les preocupa y eso debería tocarse ahorita", finalizó Luis Miguel Martínez quien estaba acompañado de Fernando García Rascón, historiador y autoridad de la plaza de Toros Relicario.