Se echa para atrás Catalinia Perez: exculpa a Banck y Gali del contubernio para prostíbulos

La secretaría de Igual Sustantiva de Género, Catalina Pérez Osorio, exculpó a los ex presidentes Antonio Gali Fayad y Luis Banck Serrato sobre la red de prostitución que se generó con hoteleros, sin embargo comentó que fue el ex gobernador Rafael Moreno Valle quién permitió que estas acciones se realizarán en la capital.

En entrevista, la funcionaria pública comentó que el ex gobernador tenía conocimiento de las redes de prostitución que se generaron en 8 hoteles, que se ubican dentro del Centro Histórico y en la periferia de la ciudad de Puebla.

Esto pues la funcionaria aseguró que diversos hoteleros señalaron a Rafael Moreno Valle de permitir que se llevará a cabo la prostitución, por lo que pidió disculpas por dar a entender que tanto Antonio Gali Fayad como Luis Banck Serrato operaron con hoteleros para que se realizará la prostitución.

"Mencione que en algunos gobiernos del PAN había en sus administraciones esta forma de operar, pero no es mi papel denunciarlo, y no sé si Antonio Gali y Banck estén involucrados, sólo que en sus gobiernos se realizaban estas prácticas, pero algunos hoteleros señalan al ex gobernador Rafael Moreno Valle quien tenía conocimiento, yo no sé hasta que punto un gobernador o presidente municipal se involucre", dijo.