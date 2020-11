Familia del briago del Mercedes que mató a Juan Carlos busca usar sus influencias y comprar el perdón

Lafamilia del junior, Yamil, propietario del Mercedes que atropelló y mató a Juan Carlos -tras conducir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad-, buscan comprar el perdón y utilizar sus influencias políticas para liberar al detenido.

Después de arrebatarle la vida a Juan Carlos de tan solo 27 años de edad por conducir bajo los efectos del alcohol el pasado 24 de noviembre en el Bulevar Atlixcáyotl, a la altura de Lomas de Angelópolis y frente a la Torre Adamant. La familia del junior Yamil N busca exonerar de culpa al conductor mediante el pago del perdón a la familia del hoy occiso.

Lo anterior lo denunció la hermana de Juan Carlos, Patricia N, quien destacó que buscaron "disuadirlos" para demandar el perdón; sin embargo, ellos se negaron pues esperan que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino de su hermano.

"Quisieron disuadirnos de demandar para condonar el perdón, ya no hay nada que hacer para volver a la vida a mi hermano pero en vista de que tiene gran poder económico y de que la policía auxiliar parecía tener contacto con él, queremos alzar la voz, mi hermano ya no está con nosotros, luchó mucho para conseguir un título que al final no le dejaron ejercer, le arrebataron la vida, el asesino puede salir en 48 horas, tiene 3 abogados y nosotros aunque no con la misma fuerza económica, tenemos algo que decir y alguien por quién alzar la voz", comentó.

Además destacó que la familia de Yamil buscará utilizar sus influencias políticas pues mencionó que tiene a la policía estatal de "su lado". Ante esto, decenas de poblanos se sumaron a la solicitud de la hermana para compartir el lamentable fallecimiento de Juan Carlos para ejercer presión social y con ello lograr que no quede impune este delito.

"Hoy les pido que compartan hasta el cansancio, que si conocen al conductor tomen precaución, porque es un PELIGRO PARA LA SOCIEDAD, todas sus infracciones fueron por la misma zona, no le deseo mal a nadie, solo deseamos justicia, que pague por lo que hizo y que NO VUELVA A DAÑAR A OTROS CON SU IRRESPONSABILIDAD", finalizó la hermana.

Juan Carlos N de 27 años de edad y ex alumno de la Universidad de Oriente falleció poco después de salir de su primer trabajo vinculado con la carrera de psicología que estudió. El joven peatón se bajó de la banqueta previo a tomar el camión para llegar a su casa; sin embargo, el automóvil deportivo conducido por Yamil, lo impactó para sacarlo volando varios metros, destruirle la cara y terminar con su vida al instante.